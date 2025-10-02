https://1prime.ru/20251002/port-863060302.html

Патрушев ознакомился с работой Корсаковского морского торгового порта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область ознакомился с работой Корсаковского морского торгового порта (КМТП) - крупнейшего предприятия региона в области перевалки контейнерных и других грузов. Патрушеву представили существующие производственные мощности и проекты развития терминала, направленные на повышение транспортно-логистического потенциала Сахалина. Пояснения помощнику главы государства давали представители КМТП и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В частности, речь шла о рыбном порте, входящем в проект реконструкции инфраструктуры КМТП. Работы там начались в сентябре 2024 года и по плану должны завершиться осенью 2026 года. С момента приобретения в 2024 году КМТП компанией "Логин Дело", работающей в сфере транспорта и логистики, начались работы по оптимизации производственных цепочек и системы учёта судозаходов и взаимодействия с контейнерными перевозчиками. В рамках модернизации КМТП планируются ремонт и усиление парка специализированной портовой техники, восстановительные работы по реконструкции причалов, зон хранения грузов и подходных транспортных путей, оптимизация системы управления портом и увеличение объёма грузовой базы. Первые единицы новой перегрузочной техники уже поступили в порт. На полях Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года "Логин Дело" и правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено в том числе на повышение конкурентоспособности объёмов морских перевозок через порты региона. Основной общей целью подписанного документа является взаимодействие сторон при модернизации инфраструктуры морского порта Корсаков. КМТП связан регулярными линиями с портами Владивостока, Находки и пунктами на Курильских островах. Обеспечивает свыше 90% всего контейнерного оборота Сахалина. В июле 2024 года компания "Логин Дело" закрыла сделку по приобретению 64% акций КМТП.

