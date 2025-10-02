Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев ознакомился с работой Корсаковского морского торгового порта - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251002/port-863060302.html
Патрушев ознакомился с работой Корсаковского морского торгового порта
Патрушев ознакомился с работой Корсаковского морского торгового порта - 02.10.2025, ПРАЙМ
Патрушев ознакомился с работой Корсаковского морского торгового порта
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область ознакомился с работой Корсаковского | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T08:31+0300
2025-10-02T08:31+0300
экономика
россия
сахалин
рф
владивосток
николай патрушев
транспорт
морской транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/82949/29/829492983_0:71:3019:1769_1920x0_80_0_0_2a6e585c4c937c9c9b1b00a8680ff516.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область ознакомился с работой Корсаковского морского торгового порта (КМТП) - крупнейшего предприятия региона в области перевалки контейнерных и других грузов. Патрушеву представили существующие производственные мощности и проекты развития терминала, направленные на повышение транспортно-логистического потенциала Сахалина. Пояснения помощнику главы государства давали представители КМТП и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В частности, речь шла о рыбном порте, входящем в проект реконструкции инфраструктуры КМТП. Работы там начались в сентябре 2024 года и по плану должны завершиться осенью 2026 года. С момента приобретения в 2024 году КМТП компанией "Логин Дело", работающей в сфере транспорта и логистики, начались работы по оптимизации производственных цепочек и системы учёта судозаходов и взаимодействия с контейнерными перевозчиками. В рамках модернизации КМТП планируются ремонт и усиление парка специализированной портовой техники, восстановительные работы по реконструкции причалов, зон хранения грузов и подходных транспортных путей, оптимизация системы управления портом и увеличение объёма грузовой базы. Первые единицы новой перегрузочной техники уже поступили в порт. На полях Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года "Логин Дело" и правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено в том числе на повышение конкурентоспособности объёмов морских перевозок через порты региона. Основной общей целью подписанного документа является взаимодействие сторон при модернизации инфраструктуры морского порта Корсаков. КМТП связан регулярными линиями с портами Владивостока, Находки и пунктами на Курильских островах. Обеспечивает свыше 90% всего контейнерного оборота Сахалина. В июле 2024 года компания "Логин Дело" закрыла сделку по приобретению 64% акций КМТП.
сахалин
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82949/29/829492983_11:0:2660:1987_1920x0_80_0_0_72b922bbc807ab292ac31ee7823cce1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сахалин, рф, владивосток, николай патрушев, транспорт, морской транспорт
Экономика, РОССИЯ, Сахалин, РФ, Владивосток, Николай Патрушев, Транспорт, морской транспорт
08:31 02.10.2025
 
Патрушев ознакомился с работой Корсаковского морского торгового порта

На Сахалине Патрушев ознакомился с работой Корсаковского морского торгового порта

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область ознакомился с работой Корсаковского морского торгового порта (КМТП) - крупнейшего предприятия региона в области перевалки контейнерных и других грузов.
Патрушеву представили существующие производственные мощности и проекты развития терминала, направленные на повышение транспортно-логистического потенциала Сахалина. Пояснения помощнику главы государства давали представители КМТП и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В частности, речь шла о рыбном порте, входящем в проект реконструкции инфраструктуры КМТП. Работы там начались в сентябре 2024 года и по плану должны завершиться осенью 2026 года.
С момента приобретения в 2024 году КМТП компанией "Логин Дело", работающей в сфере транспорта и логистики, начались работы по оптимизации производственных цепочек и системы учёта судозаходов и взаимодействия с контейнерными перевозчиками. В рамках модернизации КМТП планируются ремонт и усиление парка специализированной портовой техники, восстановительные работы по реконструкции причалов, зон хранения грузов и подходных транспортных путей, оптимизация системы управления портом и увеличение объёма грузовой базы. Первые единицы новой перегрузочной техники уже поступили в порт.
На полях Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года "Логин Дело" и правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено в том числе на повышение конкурентоспособности объёмов морских перевозок через порты региона. Основной общей целью подписанного документа является взаимодействие сторон при модернизации инфраструктуры морского порта Корсаков.
КМТП связан регулярными линиями с портами Владивостока, Находки и пунктами на Курильских островах. Обеспечивает свыше 90% всего контейнерного оборота Сахалина. В июле 2024 года компания "Логин Дело" закрыла сделку по приобретению 64% акций КМТП.
 
ЭкономикаРОССИЯСахалинРФВладивостокНиколай ПатрушевТранспортморской транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала