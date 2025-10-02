https://1prime.ru/20251002/putin-863096942.html
Путин рассказал, что произойдет в случае выпадения России с рынка нефти
Путин рассказал, что произойдет в случае выпадения России с рынка нефти - 02.10.2025
Путин рассказал, что произойдет в случае выпадения России с рынка нефти
США являются крупнейшим добытчиком нефти, но выпадение России с этого рынка приведет к скачку цен на нефть до уровня свыше 100 долларов, заявил президент РФ
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. США являются крупнейшим добытчиком нефти, но выпадение России с этого рынка приведет к скачку цен на нефть до уровня свыше 100 долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня больше всего в мире нефти добывают Соединенные Штаты, на втором месте - Саудовская Аравия и Россия. Но невозможно себе представить, что выпадение объемов, скажем, российской нефти сохранит нормальные ситуации в мировой энергетике и в мировой экономике. Такого не произойдет... Цены взлетят сразу до небес, за 100 долларов всё улетит мгновенно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин рассказал, что произойдет в случае выпадения России с рынка нефти
Путин: выпадение России с нефтяного рынка может привести к скачку цен на нефть свыше $100