Путин рассказал, что произойдет в случае выпадения России с рынка нефти

Путин рассказал, что произойдет в случае выпадения России с рынка нефти

2025-10-02T22:41+0300

нефть

сша

рф

саудовская аравия

владимир путин

валдай

мировая экономика

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. США являются крупнейшим добытчиком нефти, но выпадение России с этого рынка приведет к скачку цен на нефть до уровня свыше 100 долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня больше всего в мире нефти добывают Соединенные Штаты, на втором месте - Саудовская Аравия и Россия. Но невозможно себе представить, что выпадение объемов, скажем, российской нефти сохранит нормальные ситуации в мировой энергетике и в мировой экономике. Такого не произойдет... Цены взлетят сразу до небес, за 100 долларов всё улетит мгновенно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

