Путин рассказал, что произойдет в случае выпадения России с рынка нефти - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, что произойдет в случае выпадения России с рынка нефти - 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T22:41+0300
2025-10-02T22:41+0300
нефть
сша
рф
саудовская аравия
владимир путин
валдай
мировая экономика
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. США являются крупнейшим добытчиком нефти, но выпадение России с этого рынка приведет к скачку цен на нефть до уровня свыше 100 долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня больше всего в мире нефти добывают Соединенные Штаты, на втором месте - Саудовская Аравия и Россия. Но невозможно себе представить, что выпадение объемов, скажем, российской нефти сохранит нормальные ситуации в мировой энергетике и в мировой экономике. Такого не произойдет... Цены взлетят сразу до небес, за 100 долларов всё улетит мгновенно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
нефть, сша, рф, саудовская аравия, владимир путин, валдай, мировая экономика
Нефть, США, РФ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Владимир Путин, Валдай, Мировая экономика
22:41 02.10.2025
 
Путин рассказал, что произойдет в случае выпадения России с рынка нефти

Путин: выпадение России с нефтяного рынка может привести к скачку цен на нефть свыше $100

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. США являются крупнейшим добытчиком нефти, но выпадение России с этого рынка приведет к скачку цен на нефть до уровня свыше 100 долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня больше всего в мире нефти добывают Соединенные Штаты, на втором месте - Саудовская Аравия и Россия. Но невозможно себе представить, что выпадение объемов, скажем, российской нефти сохранит нормальные ситуации в мировой энергетике и в мировой экономике. Такого не произойдет... Цены взлетят сразу до небес, за 100 долларов всё улетит мгновенно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
НефтьСШАРФСАУДОВСКАЯ АРАВИЯВладимир ПутинВалдайМировая экономика
 
 
