Роскачество поддержит разработку ГОСТа на безалкогольное вино

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Роскачество поддерживает инициативу по разработке ГОСТа на безалкогольное вино - он исключит возможность вывода на рынок суррогатной продукции под видом вина, заявила РИА Новости директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. В среду "Российская газета" сообщила, что в России готовится первый ГОСТ на безалкогольное вино, в то же время при Росалкогольтабакконтроле создается рабочая группа для снятия других законодательных барьеров при его производстве. "Мы поддерживаем инициативу по разработке ГОСТа на безалкогольное вино - это позволит закрепить ключевые понятия и технологические особенности производства, а также исключит возможность вывода на рынок под видом вина суррогатной продукции", - сказала Латышева. "При этом считаем, что введения одного лишь ГОСТа будет недостаточно для стимулирования роста производства. Необходимо рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в законодательство, направленных на устранение существующих юридических и фискальных барьеров. Без создания благоприятных регуляторных условий мы рискуем получить стандарт, под который не будет экономически выгодного производства", - добавила она. По ее словам, в настоящее время ассортимент безалкогольных вин в рознице представлен в основном продукцией зарубежных производителей. "Среди российских производителей безалкогольного вина, именно вина, а не безалкогольных виноградных напитков, можно назвать "Вина Арпачина" (Долина Дона) и ZeroumWine (Севастополь), однако их доля незначительна", - отметила Латышева. По ее словам, существующая диспропорция вызвана в первую очередь особенностями нормативного регулирования оборота спирта и отсутствием четких стандартов для данной категории продуктов. "Мы уверены, что российские производители обладают потенциалом для выпуска качественной безалкогольной продукции, однако при текущих условиях ее производство экономически нецелесообразно", - пояснила она.

