Роскачество поддержит разработку ГОСТа на безалкогольное вино - 02.10.2025
Роскачество поддержит разработку ГОСТа на безалкогольное вино
Роскачество поддержит разработку ГОСТа на безалкогольное вино - 02.10.2025, ПРАЙМ
Роскачество поддержит разработку ГОСТа на безалкогольное вино
Роскачество поддерживает инициативу по разработке ГОСТа на безалкогольное вино - он исключит возможность вывода на рынок суррогатной продукции под видом вина,... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T19:03+0300
2025-10-02T19:03+0300
бизнес
россия
севастополь
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d586bdf9c9038dc2f20cf8eef71d97e9.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Роскачество поддерживает инициативу по разработке ГОСТа на безалкогольное вино - он исключит возможность вывода на рынок суррогатной продукции под видом вина, заявила РИА Новости директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. В среду "Российская газета" сообщила, что в России готовится первый ГОСТ на безалкогольное вино, в то же время при Росалкогольтабакконтроле создается рабочая группа для снятия других законодательных барьеров при его производстве. "Мы поддерживаем инициативу по разработке ГОСТа на безалкогольное вино - это позволит закрепить ключевые понятия и технологические особенности производства, а также исключит возможность вывода на рынок под видом вина суррогатной продукции", - сказала Латышева. "При этом считаем, что введения одного лишь ГОСТа будет недостаточно для стимулирования роста производства. Необходимо рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в законодательство, направленных на устранение существующих юридических и фискальных барьеров. Без создания благоприятных регуляторных условий мы рискуем получить стандарт, под который не будет экономически выгодного производства", - добавила она. По ее словам, в настоящее время ассортимент безалкогольных вин в рознице представлен в основном продукцией зарубежных производителей. "Среди российских производителей безалкогольного вина, именно вина, а не безалкогольных виноградных напитков, можно назвать "Вина Арпачина" (Долина Дона) и ZeroumWine (Севастополь), однако их доля незначительна", - отметила Латышева. По ее словам, существующая диспропорция вызвана в первую очередь особенностями нормативного регулирования оборота спирта и отсутствием четких стандартов для данной категории продуктов. "Мы уверены, что российские производители обладают потенциалом для выпуска качественной безалкогольной продукции, однако при текущих условиях ее производство экономически нецелесообразно", - пояснила она.
севастополь
бизнес, россия, севастополь, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, Роскачество
19:03 02.10.2025
 
Роскачество поддержит разработку ГОСТа на безалкогольное вино

Роскачество: ГОСТ на безалкогольное вино исключит вывод суррогата на рынок РФ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Винные бокалы. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Роскачество поддерживает инициативу по разработке ГОСТа на безалкогольное вино - он исключит возможность вывода на рынок суррогатной продукции под видом вина, заявила РИА Новости директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.
В среду "Российская газета" сообщила, что в России готовится первый ГОСТ на безалкогольное вино, в то же время при Росалкогольтабакконтроле создается рабочая группа для снятия других законодательных барьеров при его производстве.
"Мы поддерживаем инициативу по разработке ГОСТа на безалкогольное вино - это позволит закрепить ключевые понятия и технологические особенности производства, а также исключит возможность вывода на рынок под видом вина суррогатной продукции", - сказала Латышева.
"При этом считаем, что введения одного лишь ГОСТа будет недостаточно для стимулирования роста производства. Необходимо рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в законодательство, направленных на устранение существующих юридических и фискальных барьеров. Без создания благоприятных регуляторных условий мы рискуем получить стандарт, под который не будет экономически выгодного производства", - добавила она.
По ее словам, в настоящее время ассортимент безалкогольных вин в рознице представлен в основном продукцией зарубежных производителей. "Среди российских производителей безалкогольного вина, именно вина, а не безалкогольных виноградных напитков, можно назвать "Вина Арпачина" (Долина Дона) и ZeroumWine (Севастополь), однако их доля незначительна", - отметила Латышева.
По ее словам, существующая диспропорция вызвана в первую очередь особенностями нормативного регулирования оборота спирта и отсутствием четких стандартов для данной категории продуктов. "Мы уверены, что российские производители обладают потенциалом для выпуска качественной безалкогольной продукции, однако при текущих условиях ее производство экономически нецелесообразно", - пояснила она.
Покупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете Ашан - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Роскачество выявило несоответствие спагетти трех торговых марок
4 сентября, 06:46
 
БизнесРОССИЯСЕВАСТОПОЛЬРоскачество
 
 
