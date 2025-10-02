https://1prime.ru/20251002/rossija-863055255.html

День среднего профессионального образования в России

День среднего профессионального образования в России - 02.10.2025, ПРАЙМ

День среднего профессионального образования в России

День среднего профессионального образования отмечается в России в четверг. | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T01:10+0300

2025-10-02T01:10+0300

2025-10-02T01:10+0300

экономика

общество

европа

рф

сергей кравцов

владимир путин

совет министров

минпросвещения

вшэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863055255.jpg?1759356653

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. День среднего профессионального образования отмечается в России в четверг. Ниже приводится справочная информация. Второго октября в России отмечается День среднего профессионального образования, установленный указом президента РФ 25 июля 2022 года. Дата праздника выбрана неслучайно: 2 октября 1940 года был подписан указ президиума Верховного Совета СССР "О государственных трудовых резервах", ставший отправной точкой для создания системы подготовки и распределения квалифицированных рабочих из городской и сельской молодежи. День среднего профессионального образования отмечают преподаватели и обучающиеся профессионально-технических училищ, колледжей, профессиональных лицеев и техникумов. Появление профессиональных учебных заведений в России неразрывно связано с преобразованиями Петра I. Во время Великого посольства 1697-1698 годов русский царь, увидев уровень развития ремесел Европы, сделал выводы о необходимости внедрения в России профильных учебных заведений. Первые учреждения, предлагавшие профессиональную подготовку, были открыты в начале XVIII века: Навигацкая школа (1701), Артиллерийская школа (1701), Инженерная школа (1712) и др. Цель создания таких заведений заключалась в том, чтобы дать обучающимся профессиональные знания и умения для формирования в стране нового класса квалифицированных рабочих. В созданные училища отбирались талантливые молодые люди из числа детей мастеровых и крестьян, солдат. Завершившие полный курс обучения получали квалификацию ученого мастера. В последующие годы, уже по указанию императрицы Екатерины II, был разработан еще ряд проектов о развитии профессионального образования в России. Основным являлся "Устав народным училищам Российской империи" 1786 года. Согласно этому документу, в городах открывались малые и главные народные училища. Эти учебные заведения готовили грамотных, умеющих хорошо писать и считать, знающих основы православия и правила поведения людей (в малых училищах на протяжении двух лет, в главных – в течение пяти лет по более широкой программе подготовки). В первой половине XIX века среднее профессиональное образование как система только начало складываться. К середине века в России действовало несколько десятков профессиональных учебных заведений трех типов: заводские школы, горные и окружные училища. В 1820-х годах открылись сельские профессиональные школы для подготовки специалистов по агрономии, земледелию, животноводству, садоводству, виноделию с четырех- или пятилетним сроком обучения. Со второй половины XIX века в российской промышленности произошли серьезные изменения: вслед за Европой в стране получило развитие крупное машинное производство. Россия вступила в период промышленной революции. Данные изменения поставили перед рабочим классом новые требования – возник запрос на самые передовые знания и профессиональные умения. Существовавшие в тот период училища не могли полноценно справиться с новыми вызовами, поэтому министерство финансов совместно с министерством народного просвещения в начале 1880-х годов приступило к разработке плана промышленного образования в России и созданию сети специальных учебных заведений различного типа. Главным идеологом развития профессионального образования в России стал Иван Вышнеградский. Предложенный им в 1884 году "Общий нормальный план промышленного образования в России" был принят правительством как программа развития профессионального образования. Под его руководством были разработаны утвержденные в 1888 году "Основные положения о промышленных училищах", которые впервые в России законодательно установили единую систему разрозненных прежде профессионально-технических учебных заведений: средние технические училища, готовившие техников как ближайших помощников инженеров и других руководителей промышленного дела; низшие технические училища, подготавливавшие рабочих для определенного производства; ремесленные училища, обучавшие конкретному ремеслу, связанному чаще всего с бытом людей. Продолжительность обучения для первого типа заведений определялась в четыре года, для второго и третьего – три года. Важными явлениями в Положениях стали доступность профессионального образования для всех сословий российского общества, а также преемственность общеобразовательной и специальной школ – все ступени профессионального образования требовали от учеников определенного уровня образованности и начальной грамотности. Для того, чтобы открыть доступ к ремесленному образованию крестьянским детям, не отрывая их от села, в 1895 году был разработан закон о низшей ремесленной школе. Заведения этого типа учреждались в деревнях для обучения одному или нескольким ремеслам (преимущественно, находящимся в связи с местными кустарными промыслами) в течение четырех лет. Перед Первой мировой войной (1914-1918) возник новый тип средних специальных учебных заведений – техникум. Срок обучения в них составлял три-четыре года. В уставе каждого техникума говорилось о том, что он давал образование в объеме, превышающем курс средних специальных технических учебных заведений, для исполнения обязанностей помощников инженеров. В СССР развитая система среднего профессионального образования начала складываться только к 1930-м годам. В 1932-1933 годах была осуществлена реформа среднего профессионального образования, целью которой являлось создание системы средних специальных учебных заведений для обеспечения интенсивно развивавшейся промышленности кадрами. После окончания Великой Отечественной войны (1941-1945) во многом именно благодаря слаженной работе системы среднего профессионального образования страна смогла в максимально сжатые сроки восстановить народное хозяйство и выйти на передовые рубежи мировой науки и техники. В 1954 году в связи с наметившимся отставанием технического образования от темпов промышленного роста, связанного с мировым научно-техническим прогрессом, ЦК КПСС и Совет министров СССР утвердили постановление "Об улучшении подготовки, распределении и использовании специалистов с высшим и средним специальным образованием", в котором давались указания расширить подготовку специалистов со средним образованием и повысить их профессиональную квалификацию. С середины 1950-х годов система среднего профессионального образования в СССР вступила в новый этап своего формирования, который характеризовался ее количественным увеличением и качественным совершенствованием, повышением уровня учебно-методической подготовки обучающихся. Выпускники средних профессиональных учебных заведений в массовом порядке направлялись на промышленное производство и в сферу сельского хозяйства, активно и эффективно участвуя в развитии отечественной экономики. В период с 1970-х годов до первой половины 1980-х годов уровень среднего специального образования также продолжал расти. Были освоены новые специальные дисциплины, уровень техникумов по некоторым направлениям приблизился к уровню вузов, возросло количество выпускников, которое формально было достаточным для производства. В 1970-х годах произошел рост количества средних профессиональных учебных заведений по отраслевым группам. Министерством высшего образования совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами была разработана и реализована программа стандартизации и унификации квалификационных характеристик более чем для 500 специальностей, что повысило общий уровень среднего специального образования в стране. В этот период сложились основные виды средних специальных учебных заведений: техникумы (промышленные, строительные, сельскохозяйственные и др.), училища (педагогические, медицинские, театральные), а также военно-учебные заведения и новый тип среднего профессионального учебного заведения – совхоз-техникум, адаптированный к нуждам сельского хозяйства. С конца 1980-х годов быстро меняющийся темп жизни требовал новых нестандартных подходов в профессиональном образовании. Начали развиваться идеи непрерывного образования. В этот период стали возникать профессиональные лицеи – новый тип профессиональных образовательных учреждений, подготовка в которых осуществлялась по базовым учебным планам и профессиональным образовательным программам повышенного уровня. В 1991 году в России произошли серьезные изменения – поменялся политический строй, стала формироваться рыночная экономика, что привело к изменению запроса на квалификации и появлению новых профессий. Эти изменения затронули в том числе и систему профессионального образования. В 1991-2000 годах в среде средних профессиональных учебных заведений проявилась тенденция к многоуровневости образования, внедрению в учебный процесс новейших наукоемких технологий, приведению учебных программ в соответствие с международными стандартами, развивался процесс интеграции учреждений среднего образования в структуру крупных институтов и университетов. В этот период возник новый тип среднего учебного заведения с повышенным уровнем подготовки – колледж. В настоящее время среднее профессиональное образование – одно из самых популярных и престижных. По словам президента России Владимира Путина, такое образование все чаще становится осознанным выбором молодых людей. В свою очередь, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что среднее профобразование становится все более востребованным. Молодые люди видят все больше возможностей в системе среднего профессионального образования. В последние годы в стране происходит глубокая трансформация экономики, ведется активная работа по обеспечению технологического суверенитета. В этих условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах. Для синхронизации кадровой потребности предприятий с возможностями системы СПО был разработан федеральный проект "Профессионалитет", стартовавший в 2022 году. Благодаря этой программе в 86 регионах страны открыты 506 образовательно-производственных кластеров, в которых обучается 1,8 миллиона человек. В кластерах осуществляется подготовка специалистов для нужд определенного сектора экономики – металлургии и машиностроения, химической, фармацевтической и транспортной отраслей, атомной и легкой промышленности. По данным Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, более 3,8 миллиона человек обучались в России по программам СПО на начало 2024/25 учебного года, из них около 3,3 миллиона готовились стать специалистами среднего звена; свыше 580 тысяч человек – квалифицированными рабочими, служащими. За три года, с 2021 по 2024 год, количество поступающих на программы подготовки специалистов среднего звена выросло на 19,9%. В 2025 году был поставлен рекорд: абитуриенты подали 3,3 миллиона заявлений в организации СПО – на 890 тысяч больше, чем в 2024 году. Наибольшей популярностью пользуются инженерное дело, технологии и технические науки (техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, техника и технология наземного транспорта и др.), а также науки об обществе (экономика и управление и др.). По мнению Сергея Кравцова, на такой результат популярности колледжей повлияло решение о возвращении профориентации в школы. Центральным проектом профориентации стала Единая модель профориентации "Билет в будущее". Данная инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в 89 регионах страны. С сентября 2023 года Единая модель профориентации реализует еженедельный курс профориентационных занятий "Россия – мои горизонты" во всех школах страны. Курс направлен на профориентацию школьников, получение ими знаний о современных профессиях, а также выдающихся достижениях России. Занятия проходят для учеников 6-11 классов. Для повышения мастерства и ознакомления с лучшими практиками в рамках федерального проекта "Профессионалитет" действует ряд профессиональных конкурсов: Всероссийский конкурс для мастеров производственного обучения "Мастер года", Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы", Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, Чемпионат высоких технологий, конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". В 2020 году было создано Агентство развития профессий и навыков, основными направлениями деятельности которого являются формирование на основе лучших мировых практик передовых стандартов профессий, переподготовка граждан по стандартам профессий и навыков.

европа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , европа, рф, сергей кравцов, владимир путин, совет министров, минпросвещения, вшэ