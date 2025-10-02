https://1prime.ru/20251002/rumyniya-863058942.html
СМИ: президент Румынии попал в неприятную ситуацию перед караулом
СМИ: президент Румынии попал в неприятную ситуацию перед караулом - 02.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: президент Румынии попал в неприятную ситуацию перед караулом
Президент Румынии Никушор Дан оказался в нелепой ситуации, запутавшись перед караулом на официальной церемонии, сообщает RT в своем Telegram-канале. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T07:45+0300
2025-10-02T07:45+0300
2025-10-02T07:45+0300
румыния
сша
джо байден
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/13/857697379_0:208:1440:1018_1920x0_80_0_0_8c37a69a29fc02c89475e96a9b5c42cd.jpg
МОСКВА, 2 октября — ПРАЙМ. Президент Румынии Никушор Дан оказался в нелепой ситуации, запутавшись перед караулом на официальной церемонии, сообщает RT в своем Telegram-канале.“Президент Румынии теперь человек-мем. Все потому, что Никушор Дан растерялся перед караулом, топтался на месте и не понимал, в какую сторону ему нужно идти”, — говорится в публикации.Издание сообщает, что пользователи соцсетей, где появилось видео с Даном, стали сравнивать его с бывшим президентом США Джо Байденом, над которым неоднократно подшучивали из-за подобных ситуаций на публике.
https://1prime.ru/20250926/ukraina-862830630.html
румыния
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/13/857697379_0:180:1440:1260_1920x0_80_0_0_4cd3f23a390f5a6679394b297c7cbe62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, сша, джо байден, rt
РУМЫНИЯ, США, Джо Байден, RT
СМИ: президент Румынии попал в неприятную ситуацию перед караулом
RT: президент Румынии Дан замялся перед караулом и забыл, куда идти