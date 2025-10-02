Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: президент Румынии попал в неприятную ситуацию перед караулом - 02.10.2025
СМИ: президент Румынии попал в неприятную ситуацию перед караулом
Президент Румынии Никушор Дан оказался в нелепой ситуации, запутавшись перед караулом на официальной церемонии, сообщает RT в своем Telegram-канале. | 02.10.2025
румыния
сша
джо байден
rt
МОСКВА, 2 октября — ПРАЙМ. Президент Румынии Никушор Дан оказался в нелепой ситуации, запутавшись перед караулом на официальной церемонии, сообщает RT в своем Telegram-канале.“Президент Румынии теперь человек-мем. Все потому, что Никушор Дан растерялся перед караулом, топтался на месте и не понимал, в какую сторону ему нужно идти”, — говорится в публикации.Издание сообщает, что пользователи соцсетей, где появилось видео с Даном, стали сравнивать его с бывшим президентом США Джо Байденом, над которым неоднократно подшучивали из-за подобных ситуаций на публике.
румыния
сша
румыния, сша, джо байден, rt
РУМЫНИЯ, США, Джо Байден, RT
СМИ: президент Румынии попал в неприятную ситуацию перед караулом

МОСКВА, 2 октября — ПРАЙМ. Президент Румынии Никушор Дан оказался в нелепой ситуации, запутавшись перед караулом на официальной церемонии, сообщает RT в своем Telegram-канале.
“Президент Румынии теперь человек-мем. Все потому, что Никушор Дан растерялся перед караулом, топтался на месте и не понимал, в какую сторону ему нужно идти”, — говорится в публикации.
Президент Румынии сделал заявление о войне с Россией
26 сентября, 15:16
Издание сообщает, что пользователи соцсетей, где появилось видео с Даном, стали сравнивать его с бывшим президентом США Джо Байденом, над которым неоднократно подшучивали из-за подобных ситуаций на публике.
 
