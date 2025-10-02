https://1prime.ru/20251002/spetsoperatsiya-863070248.html

Российские военные поразили объект транспортной инфраструктуры на Украине

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. ВС РФ нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах", - говорится в сообщении.

