Российские военные поразили объект транспортной инфраструктуры на Украине
Российские военные поразили объект транспортной инфраструктуры на Украине - 02.10.2025, ПРАЙМ
Российские военные поразили объект транспортной инфраструктуры на Украине
ВС РФ нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T12:13+0300
2025-10-02T12:13+0300
2025-10-02T12:13+0300
спецоперация на украине
россия
рф
украина
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. ВС РФ нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах", - говорится в сообщении.
рф
украина
Новости
ru-RU
Российские военные поразили объект транспортной инфраструктуры на Украине
Минобороны: ВС России нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры на Украине