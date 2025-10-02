https://1prime.ru/20251002/sudno-863067453.html
Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, направляющееся в сектор Газа
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Направляющаяся в сектор Газа "Глобальная флотилия Сумуда" сообщила, что ее экипаж, включая активистку Грету Тунберг, был задержан израильскими силами. Ранее пресс-служба МИД Израиля сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы. "Экипаж судна "Альма" Глобальной флотилии "Сумуда", включая Грету Тунберг и лидера "Сумуда" Тиаго Авилу, был незаконно задержан Израилем", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
