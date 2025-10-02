https://1prime.ru/20251002/tramp-863066483.html
Трамп встретится с премьером Индии в Малайзии, пишут СМИ
2025-10-02T10:47+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с премьером Индии Нарендрой Моди в Малайзии для обсуждения закупок российской нефти Индией, сообщает журнал Nikkei Asia. "Трамп, как ожидается, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отношения с которым у него были непростые в последние недели, по вопросу закупок российской нефти со стороны Нью-Дели", - пишет журнал.
