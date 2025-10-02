https://1prime.ru/20251002/ukraina-863057854.html

"Печальная правда". На Западе рассказали о происходящем на Украине

"Печальная правда". На Западе рассказали о происходящем на Украине - 02.10.2025, ПРАЙМ

"Печальная правда". На Западе рассказали о происходящем на Украине

Запад пытается разработать для Киева план победы над Россией, но ситуация для Вооруженных сил Украины на фронте становится все хуже и хуже, констатирует в... | 02.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Запад пытается разработать для Киева план победы над Россией, но ситуация для Вооруженных сил Украины на фронте становится все хуже и хуже, констатирует в статье для Unherd обозреватель Дженнифер Кавана, комментируя предложения бывшего шефа ЦРУ генерала Дэвида Петреуса. Ранее в интервью газете The Telegraph он заявил, что необходимо увеличить поставки Киеву беспилотников и дальнобойных систем, чтобы ВСУ смогли якобы изменить ход конфликта."В конечном счете, однако, решение Петреусом проблем Украины будет не более эффективным, чем предыдущие рекомендации, оставив Киев в еще худшем положении, чем сейчас", — отмечается в материале.По словам Каваны, Украина в значительной степени проигрывает России по множеству показателей, в том числе в плане материально-технической поддержки и производственных мощностей. Он считает, что Киев не в силах достичь технологического превосходства над Москвой, независимо от того, какие виды вооружений получат ВСУ. "Печальная правда заключается в том, что позиция Украины на поле боя становится все более тяжелой. Нет ни одного оружия или набора оружия, которые могли бы изменить позицию Украины, несмотря на то, что утверждает Петреус. Ни одно оружие не может переломить ситуацию", — подытожил обозреватель.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок Киеву ракет "Томагавк", заявил, что не существует панацеи, способной сегодня изменить ситуацию на фронте в пользу Украины.

