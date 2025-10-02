Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT - 02.10.2025
Спецоперация на Украине
Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Украина перехватила в сентябре только 6% баллистических ракет, выпущенных РФ, основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ открытых данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR). "Уровень перехвата Украиной баллистических ракет... в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков (по сравнению с августом - ред.)... Кампания (российских ударов - ред) уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы", - говорится в публикации издания. По словам действующих и бывших украинских официальных лиц, этим летом были разрушены как минимум четыре завода по производству беспилотников.
09:15 02.10.2025
 
Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT

FT: ВС РФ уничтожили ключевые военные объекты ВСУ и критическую инфраструктуру

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Украина перехватила в сентябре только 6% баллистических ракет, выпущенных РФ, основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ открытых данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR).
"Уровень перехвата Украиной баллистических ракет... в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков (по сравнению с августом - ред.)... Кампания (российских ударов - ред) уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы", - говорится в публикации издания.
По словам действующих и бывших украинских официальных лиц, этим летом были разрушены как минимум четыре завода по производству беспилотников.
 
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала