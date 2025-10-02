https://1prime.ru/20251002/ukraina-863061933.html

Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT

Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT - 02.10.2025, ПРАЙМ

Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT

Украина перехватила в сентябре только 6% баллистических ракет, выпущенных РФ, основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, сообщает британская газета Financial... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T09:15+0300

2025-10-02T09:15+0300

2025-10-02T09:15+0300

спецоперация на украине

россия

мировая экономика

украина

рф

всу

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045552_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b97ca9e55779b4b4914bd600ab921517.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Украина перехватила в сентябре только 6% баллистических ракет, выпущенных РФ, основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ открытых данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR). "Уровень перехвата Украиной баллистических ракет... в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков (по сравнению с августом - ред.)... Кампания (российских ударов - ред) уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы", - говорится в публикации издания. По словам действующих и бывших украинских официальных лиц, этим летом были разрушены как минимум четыре завода по производству беспилотников.

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, рф, всу, financial times