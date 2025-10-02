https://1prime.ru/20251002/ukraina-863061933.html
Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT
Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT - 02.10.2025, ПРАЙМ
Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT
Украина перехватила в сентябре только 6% баллистических ракет, выпущенных РФ, основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, сообщает британская газета Financial... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T09:15+0300
2025-10-02T09:15+0300
2025-10-02T09:15+0300
спецоперация на украине
россия
мировая экономика
украина
рф
всу
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045552_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b97ca9e55779b4b4914bd600ab921517.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Украина перехватила в сентябре только 6% баллистических ракет, выпущенных РФ, основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ открытых данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR). "Уровень перехвата Украиной баллистических ракет... в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков (по сравнению с августом - ред.)... Кампания (российских ударов - ред) уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы", - говорится в публикации издания. По словам действующих и бывших украинских официальных лиц, этим летом были разрушены как минимум четыре завода по производству беспилотников.
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045552_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7f0077c324c5b4f7d678c1b096d1c4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, рф, всу, financial times
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, ВСУ, Financial Times
Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT
FT: ВС РФ уничтожили ключевые военные объекты ВСУ и критическую инфраструктуру