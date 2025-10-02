СМИ: Киев хочет договориться с ЕК о помощи ВСУ за счет российских активов

https://1prime.ru/20251002/ukraina-863065830.html

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Украина хочет договориться с Еврокомиссией, чтобы на нужды ВСУ можно было использовать 6 миллиардов евро, уже предоставленных Европой, сообщает агентство РБК-Украина. "На Украине хотят договориться с Еврокомиссией, чтобы на нужды войска можно было использовать 6 миллиардов евро, уже предоставленных по программе ERA Loans за счет российских активов. Это может стать прецедентом, поскольку до этого западные доноры были категоричны в вопросе финансирования ВСУ за счет их грантов или кредитов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. По данным агентства, для финансирования бюджета следующего года Украине также пока не хватает подтвержденных на Западе средств. Сейчас "вероятная дыра будет составлять более 18 миллиардов долларов". Украинский премьер Юлия Свириденко 15 сентября сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону примерно в 68 миллиардов долларов, превышающими показатели этого года. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября объявил, что страна до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на более чем 7 миллиардов долларов. Украина, имеющая значительный дефицит бюджета, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Вместе с тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка киевского режима будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

