Бельгия отказалась нести риски из-за кредита Киеву из российских активов - 02.10.2025, ПРАЙМ
Бельгия отказалась нести риски из-за кредита Киеву из российских активов
Бельгия отказалась нести риски из-за кредита Киеву из российских активов - 02.10.2025, ПРАЙМ
Бельгия отказалась нести риски из-за кредита Киеву из российских активов
Бельгия не будет в одиночку нести риски, связанные с предоставлением Украине кредита на основе активов ЦБ РФ, сообщила в четверг представитель Еврокомиссии... | 02.10.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Бельгия не будет в одиночку нести риски, связанные с предоставлением Украине кредита на основе активов ЦБ РФ, сообщила в четверг представитель Еврокомиссии Паула Пиньо."Абсолютно ясно, что Бельгия не может быть единственной страной-членом, которая несет риск (предоставления Украине кредита на основе активов ЦБ России - ред.), риски должны быть распределены шире", - сказала Пиньо на брифинге ЕК.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
финансы, бельгия, киев, украина, ек, кредит
Экономика, Финансы, БЕЛЬГИЯ, Киев, УКРАИНА, ЕК, кредит
13:30 02.10.2025 (обновлено: 13:38 02.10.2025)
 
Бельгия отказалась нести риски из-за кредита Киеву из российских активов

ЕК: Бельгия не хочет в одиночку нести риски из-за кредита Киеву на основе активов ЦБ РФ

© РИА Новости . Стрингер
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Бельгия не будет в одиночку нести риски, связанные с предоставлением Украине кредита на основе активов ЦБ РФ, сообщила в четверг представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Абсолютно ясно, что Бельгия не может быть единственной страной-членом, которая несет риск (предоставления Украине кредита на основе активов ЦБ России - ред.), риски должны быть распределены шире", - сказала Пиньо на брифинге ЕК.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
