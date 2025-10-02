https://1prime.ru/20251002/uzbekistan-863071344.html
В Узбекистане рассказали о трудоустройстве жителей республики в России
В Узбекистане рассказали о трудоустройстве жителей республики в России - 02.10.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане рассказали о трудоустройстве жителей республики в России
Более 106 тысяч граждан Узбекистана трудоустроено с начала года в России в рамках организованного набора, сообщил директор агентства миграции при кабмине... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T12:32+0300
2025-10-02T12:32+0300
2025-10-02T12:32+0300
экономика
россия
узбекистан
рф
ташкент
снг
лукойл
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт – ПРАЙМ. Более 106 тысяч граждан Узбекистана трудоустроено с начала года в России в рамках организованного набора, сообщил директор агентства миграции при кабмине республики Бехзод Мусаев. В Ташкенте в четверг открылся круглый стол "Совершенствование миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ". Его организаторами выступили национальный центр Узбекистана по правам человека совместно С СПЧ и форумом "Петербургский диалог". "Только в текущем году… поступили предложения от 320 российских работодателей на замещение свыше 150 тысяч рабочих мест - цифра чувствительная. В организованном порядке направлено более 106 тысяч граждан Узбекистана", - сказал Мусаев, выступая на мероприятии. По его данным агентством совместно с российскими партнерами подписано 97 соглашений по оргнабору на работу в РФ в таких сферах, как строительство, коммунальное хозяйство, транспорт. Более 50 тысяч узбекистанцев получили работу в стратегических российских предприятиях - "Лукойл", "Газпром", "Русал", Камаз, АвтоВАЗ, а также в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, крупнейших логистических компаниях, добавил Мусаев. Ранее в пресс-службе агентства сообщали РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек - 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.
узбекистан
рф
ташкент
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, рф, ташкент, снг, лукойл, газпром
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, РФ, Ташкент, СНГ, Лукойл, Газпром
В Узбекистане рассказали о трудоустройстве жителей республики в России
Более 106 тысяч граждан Узбекистана трудоустроили в России в рамках оргнабора
ТАШКЕНТ, 2 окт – ПРАЙМ. Более 106 тысяч граждан Узбекистана трудоустроено с начала года в России в рамках организованного набора, сообщил директор агентства миграции при кабмине республики Бехзод Мусаев.
В Ташкенте
в четверг открылся круглый стол "Совершенствование миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ
". Его организаторами выступили национальный центр Узбекистана
по правам человека совместно С СПЧ и форумом "Петербургский диалог".
"Только в текущем году… поступили предложения от 320 российских работодателей на замещение свыше 150 тысяч рабочих мест - цифра чувствительная. В организованном порядке направлено более 106 тысяч граждан Узбекистана", - сказал Мусаев, выступая на мероприятии.
По его данным агентством совместно с российскими партнерами подписано 97 соглашений по оргнабору на работу в РФ
в таких сферах, как строительство, коммунальное хозяйство, транспорт.
Более 50 тысяч узбекистанцев получили работу в стратегических российских предприятиях - "Лукойл
", "Газпром
", "Русал
", Камаз
, АвтоВАЗ
, а также в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане
, крупнейших логистических компаниях, добавил Мусаев.
Ранее в пресс-службе агентства сообщали РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек - 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.