В Узбекистане рассказали о трудоустройстве жителей республики в России

ТАШКЕНТ, 2 окт – ПРАЙМ. Более 106 тысяч граждан Узбекистана трудоустроено с начала года в России в рамках организованного набора, сообщил директор агентства миграции при кабмине республики Бехзод Мусаев. В Ташкенте в четверг открылся круглый стол "Совершенствование миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ". Его организаторами выступили национальный центр Узбекистана по правам человека совместно С СПЧ и форумом "Петербургский диалог". "Только в текущем году… поступили предложения от 320 российских работодателей на замещение свыше 150 тысяч рабочих мест - цифра чувствительная. В организованном порядке направлено более 106 тысяч граждан Узбекистана", - сказал Мусаев, выступая на мероприятии. По его данным агентством совместно с российскими партнерами подписано 97 соглашений по оргнабору на работу в РФ в таких сферах, как строительство, коммунальное хозяйство, транспорт. Более 50 тысяч узбекистанцев получили работу в стратегических российских предприятиях - "Лукойл", "Газпром", "Русал", Камаз, АвтоВАЗ, а также в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, крупнейших логистических компаниях, добавил Мусаев. Ранее в пресс-службе агентства сообщали РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек - 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.

