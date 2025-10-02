https://1prime.ru/20251002/vuchich-863076803.html

Вучич обсудил с премьером Хорватии ожидаемые санкции США против NIS

БЕЛГРАД, 2 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем ожидаемые санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). "Нефтяная индустрия Сербии" направила 28 сентября минфину США восьмой запрос на отсрочку применения ограничительных мер и новый запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями. Новая дата введения санкций 8 октября. "Я говорил с хорватским премьером Андреем Пленковичем ещё ночью и он понимает тяжесть позиции, в которой находится Сербия. После определенного времени вы фактически остаётесь без нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Это вопрос не только поставок нефти, это вопрос финансовых санкций. Потому что я слушал людей, которые говорят, что у нас нет успешного отечественного банка, он есть, это "Поштанска штедионица". Есть и другие, частные отечественные банки, которые работают с NIS. Никто не хочет рисковать с американскими санкциями, вы не можете из-за одной компании потерять все банки", - заявил Вучич на полях саммита Европейского политического сообщества в Дании, трансляцию вело агентство Танюг. Власти Хорватии, через территорию которой поставляется сырая нефть из порта Омишаль на Адриатическом море для переработки в Сербию, неоднократно предлагали выкупить долю "Газпром нефти" в NIS. Минфин США ранее снова разрешил оператору Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии поставки сырья "Нефтяной индустрии Сербии", на этот раз до 8 октября. JANAF по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами. Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию. США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

Новости

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

