Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН
Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН - 03.10.2025
Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным предстоящее рассмотрение... | 03.10.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
мировая экономика
сочи
рф
милорад додик
владимир путин
оон
совбез
СОЧИ, 3 окт - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным предстоящее рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН.
В четверг лидер боснийских сербов провел в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Россия сейчас председательствует в Совбезе ООН, в этом месяце в повестке традиционно находится БиГ. Мы разговаривали о том, что и как должно было быть сделано с нашей стороны. И рассмотрение ситуации, и разговор на эту тему с министром (Сергеем) Лавровым будет осуществлен. Мы готовим доклад, который отразит нашу позицию, а российская сторона традиционно представляла этот доклад на заседании СБ ООН. Россия против какого-либо вмешательства иностранцев во внутренние дела, Россия привержена изначальным принципам мирного Дейтонского соглашения, Россия поддерживает, чтобы стороны в БиГ договаривались о том, что хорошо для БиГ", - заявил Додик журналистам по итогам встречи с президентом РФ в Сочи.
