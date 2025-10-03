https://1prime.ru/20251003/dodik-863099522.html

Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН

Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН - 03.10.2025, ПРАЙМ

Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным предстоящее рассмотрение... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T00:42+0300

2025-10-03T00:42+0300

2025-10-03T00:42+0300

экономика

россия

мировая экономика

сочи

рф

милорад додик

владимир путин

оон

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863099522.jpg?1759441379

СОЧИ, 3 окт - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным предстоящее рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН. В четверг лидер боснийских сербов провел в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Россия сейчас председательствует в Совбезе ООН, в этом месяце в повестке традиционно находится БиГ. Мы разговаривали о том, что и как должно было быть сделано с нашей стороны. И рассмотрение ситуации, и разговор на эту тему с министром (Сергеем) Лавровым будет осуществлен. Мы готовим доклад, который отразит нашу позицию, а российская сторона традиционно представляла этот доклад на заседании СБ ООН. Россия против какого-либо вмешательства иностранцев во внутренние дела, Россия привержена изначальным принципам мирного Дейтонского соглашения, Россия поддерживает, чтобы стороны в БиГ договаривались о том, что хорошо для БиГ", - заявил Додик журналистам по итогам встречи с президентом РФ в Сочи.

сочи

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сочи, рф, милорад додик, владимир путин, оон, совбез