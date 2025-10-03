https://1prime.ru/20251003/eksperty-863099059.html

Китайские эксперты предупредили Аргентину о "долговой ловушке"

Китайские эксперты предупредили Аргентину о "долговой ловушке"

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Китайские эксперты предупреждают, что предложение США о валютном свопе на 20 миллиардов долларов может стать "долговой ловушкой" для самой Аргентины, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Президент Аргентины 14 октября поедет с официальным визитом в США и встретится с Трампом. Визит состоится на фоне переговоров с США о валютном свопе на 20 миллиардов долларов для Аргентины, а также возможном выкупе долларовых облигаций страны. "Если Аргентина поддастся давлению США, наибольший ущерб понесет она сама", - отметил эксперт по Латинской Америке при Академии общественных наук Китая Сюй Шичэн. По мнению китайских экспертов, если Буэнос-Айрес уступит давлению США, основной удар придется именно на Аргентину. Действующий своп с Китаем стал важным инструментом для стабилизации валютных резервов Аргентины, благодаря которому страна могла оплачивать импорт и погашать внешние долги, включая выплаты МВФ. "Альтернативный валютный своп, предложенный США, не привязан к реальной экономической деятельности, поэтому он только приведет Аргентину к долговой ловушке", - сказал профессор Народного университета Ван Ивэй. В ноябре 2022 года Аргентина договорилась о расширении соглашения о свопах для поддержания резервов ЦБ. Тогда экс-президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что страна получила право "свободно располагать" 35 миллиардами юаней, или 5 миллиардами долларов. В частности, они были использованы для погашения долга Аргентины перед МВФ. Выплаты по свопу продлены до июля 2026 года.

