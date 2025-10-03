Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайские эксперты предупредили Аргентину о "долговой ловушке" - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251003/eksperty-863099059.html
Китайские эксперты предупредили Аргентину о "долговой ловушке"
Китайские эксперты предупредили Аргентину о "долговой ловушке" - 03.10.2025, ПРАЙМ
Китайские эксперты предупредили Аргентину о "долговой ловушке"
Китайские эксперты предупреждают, что предложение США о валютном свопе на 20 миллиардов долларов может стать "долговой ловушкой" для самой Аргентины, сообщает... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T00:18+0300
2025-10-03T00:18+0300
нефть
мировая экономика
экономика
аргентина
сша
китай
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863099059.jpg?1759439928
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Китайские эксперты предупреждают, что предложение США о валютном свопе на 20 миллиардов долларов может стать "долговой ловушкой" для самой Аргентины, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Президент Аргентины 14 октября поедет с официальным визитом в США и встретится с Трампом. Визит состоится на фоне переговоров с США о валютном свопе на 20 миллиардов долларов для Аргентины, а также возможном выкупе долларовых облигаций страны. "Если Аргентина поддастся давлению США, наибольший ущерб понесет она сама", - отметил эксперт по Латинской Америке при Академии общественных наук Китая Сюй Шичэн. По мнению китайских экспертов, если Буэнос-Айрес уступит давлению США, основной удар придется именно на Аргентину. Действующий своп с Китаем стал важным инструментом для стабилизации валютных резервов Аргентины, благодаря которому страна могла оплачивать импорт и погашать внешние долги, включая выплаты МВФ. "Альтернативный валютный своп, предложенный США, не привязан к реальной экономической деятельности, поэтому он только приведет Аргентину к долговой ловушке", - сказал профессор Народного университета Ван Ивэй. В ноябре 2022 года Аргентина договорилась о расширении соглашения о свопах для поддержания резервов ЦБ. Тогда экс-президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что страна получила право "свободно располагать" 35 миллиардами юаней, или 5 миллиардами долларов. В частности, они были использованы для погашения долга Аргентины перед МВФ. Выплаты по свопу продлены до июля 2026 года.
аргентина
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, аргентина, сша, китай, мвф
Нефть, Мировая экономика, Экономика, АРГЕНТИНА, США, КИТАЙ, МВФ
00:18 03.10.2025
 
Китайские эксперты предупредили Аргентину о "долговой ловушке"

SCMP: предложение США по валютному свопу может привести Аргентину к долговой ловушке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Китайские эксперты предупреждают, что предложение США о валютном свопе на 20 миллиардов долларов может стать "долговой ловушкой" для самой Аргентины, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Президент Аргентины 14 октября поедет с официальным визитом в США и встретится с Трампом. Визит состоится на фоне переговоров с США о валютном свопе на 20 миллиардов долларов для Аргентины, а также возможном выкупе долларовых облигаций страны.
"Если Аргентина поддастся давлению США, наибольший ущерб понесет она сама", - отметил эксперт по Латинской Америке при Академии общественных наук Китая Сюй Шичэн.
По мнению китайских экспертов, если Буэнос-Айрес уступит давлению США, основной удар придется именно на Аргентину. Действующий своп с Китаем стал важным инструментом для стабилизации валютных резервов Аргентины, благодаря которому страна могла оплачивать импорт и погашать внешние долги, включая выплаты МВФ.
"Альтернативный валютный своп, предложенный США, не привязан к реальной экономической деятельности, поэтому он только приведет Аргентину к долговой ловушке", - сказал профессор Народного университета Ван Ивэй.
В ноябре 2022 года Аргентина договорилась о расширении соглашения о свопах для поддержания резервов ЦБ. Тогда экс-президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что страна получила право "свободно располагать" 35 миллиардами юаней, или 5 миллиардами долларов. В частности, они были использованы для погашения долга Аргентины перед МВФ. Выплаты по свопу продлены до июля 2026 года.
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаАРГЕНТИНАСШАКИТАЙМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала