https://1prime.ru/20251003/gaz-863129160.html
ЕП изучает возможность ускоренного отказа от российского газа, пишут СМИ
ЕП изучает возможность ускоренного отказа от российского газа, пишут СМИ - 03.10.2025, ПРАЙМ
ЕП изучает возможность ускоренного отказа от российского газа, пишут СМИ
Европарламент изучает возможность ускорить отказ от импорта энергоносителей из России, желая отказаться от поставок нефти с начала 2026 года, а газа - с 2027... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T19:49+0300
2025-10-03T19:49+0300
2025-10-03T19:49+0300
энергетика
нефть
газ
рф
запад
урсула фон дер ляйен
ес
politico
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4aa6aa3bb988915dc44d48cc2118bbfd.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Европарламент изучает возможность ускорить отказ от импорта энергоносителей из России, желая отказаться от поставок нефти с начала 2026 года, а газа - с 2027 года, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Европарламент изучает возможность ускорения отказа от импорта российских нефти и газа, пытаясь решительно разорвать связи (с Россией - ред.)... Промышленный комитет парламента проголосует по поправкам к так называемому плану RePowerEU, включающим остановку импорта нефти и нефтяных продуктов с начала 2026 года и запрет на поставки газа еще через год", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что голосование запланировано на 16 октября. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/20250927/maslennikov-862875816.html
рф
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_740ba865b3c12b353911830021d65f16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, рф, запад, урсула фон дер ляйен, ес, politico, ек
Энергетика, Нефть, Газ, РФ, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Politico, ЕК
ЕП изучает возможность ускоренного отказа от российского газа, пишут СМИ
Bloomberg: Европарламент хочет ускорить отказ от импорта российских энергоносителей