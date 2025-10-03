https://1prime.ru/20251003/gaz-863129160.html

ЕП изучает возможность ускоренного отказа от российского газа, пишут СМИ

ЕП изучает возможность ускоренного отказа от российского газа, пишут СМИ - 03.10.2025

ЕП изучает возможность ускоренного отказа от российского газа, пишут СМИ

Европарламент изучает возможность ускорить отказ от импорта энергоносителей из России, желая отказаться от поставок нефти с начала 2026 года, а газа - с 2027... | 03.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Европарламент изучает возможность ускорить отказ от импорта энергоносителей из России, желая отказаться от поставок нефти с начала 2026 года, а газа - с 2027 года, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Европарламент изучает возможность ускорения отказа от импорта российских нефти и газа, пытаясь решительно разорвать связи (с Россией - ред.)... Промышленный комитет парламента проголосует по поправкам к так называемому плану RePowerEU, включающим остановку импорта нефти и нефтяных продуктов с начала 2026 года и запрет на поставки газа еще через год", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что голосование запланировано на 16 октября. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

рф

запад

2025

Новости

