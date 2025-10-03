Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Азербайджан снизил импорт нефти в 2025 году
энергетика
нефть
газ
азербайджан
БАКУ, 3 окт – ПРАЙМ. Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 734 тысячи 854,55 тонн нефти, что на 37% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете госкомитета по статистике республики. "Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 734 тысячи 854,55 тонн нефти на 353 миллион 814,97 тысячи долларов. Импорт нефти в количественном выражении снизился на 37,1% по сравнению с показателем января-июля 2024 года. Основной объем нефти (94,2%) был ввезен из России - 692 тысячи 697 тонн (снижение на 31,5%) на 331 миллион 28,23 тысячи долларов", - следует из отчета госкомстата Азербайджана. Азербайджан в 2024 году импортировал 1,869 миллиона тонн нефти (рост на 2,5% к 2023 году) на сумму 1,02 миллиарда долларов.
азербайджан
нефть, газ, азербайджан
Энергетика, Нефть, Газ, АЗЕРБАЙДЖАН
16:54 03.10.2025
 
БАКУ, 3 окт – ПРАЙМ. Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 734 тысячи 854,55 тонн нефти, что на 37% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете госкомитета по статистике республики.
"Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 734 тысячи 854,55 тонн нефти на 353 миллион 814,97 тысячи долларов. Импорт нефти в количественном выражении снизился на 37,1% по сравнению с показателем января-июля 2024 года. Основной объем нефти (94,2%) был ввезен из России - 692 тысячи 697 тонн (снижение на 31,5%) на 331 миллион 28,23 тысячи долларов", - следует из отчета госкомстата Азербайджана.
Азербайджан в 2024 году импортировал 1,869 миллиона тонн нефти (рост на 2,5% к 2023 году) на сумму 1,02 миллиарда долларов.
Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Алиев высказался о роли азербайджанской нефти в нефтяном балансе Италии
1 октября, 10:36
 
ЭнергетикаНефтьГазАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
