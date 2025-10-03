https://1prime.ru/20251003/kaliforniya-863107952.html
В Калифорнии локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Калифорнии локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе - 03.10.2025, ПРАЙМ
В Калифорнии локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron в калифорнийском городе Эль-Сегундо локализован, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T10:14+0300
2025-10-03T10:14+0300
2025-10-03T10:14+0300
происшествия
сша
калифорния
chevron
cbs
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83049/87/830498795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca379a0a4618f5bca37d665f1662f7ad.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron в калифорнийском городе Эль-Сегундо локализован, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти. Ранее телеканал Fox 11 сообщил о мощном пожаре, вспыхнувшем на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии в США. "Его (пожар - ред.) локализовали, в Эль-Сегундо и прилегающих районах нет причин для беспокойства", - заявила инспектор округа Лос-Анджелес Холли Митчел. По данным CBS, пожар последовал за взрывом. Один из очевидцев рассказал, что взрыв ощущался как небольшое землетрясение. Во время пожара никто не пострадал, сообщил телеканал. Жители района, где расположен нефтеперерабатывающий завод, находятся в безопасности и не нуждаются в эвакуации, заявила Митчел. Нефтеперерабатывающий завод был построен в 1911 году. Ежедневно он производит 270 тысяч баррелей нефти и является самым большим нефтеперерабатывающим заводом на западном побережье США.
https://1prime.ru/20250819/es-860947040.html
сша
калифорния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83049/87/830498795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf67b44f9bb8dc7d887c3fb53ecc4a0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, калифорния, chevron, cbs, нефть
Происшествия, США, Калифорния, Chevron, CBS, Нефть
В Калифорнии локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Калифорнии локализовали пожар на НПЗ Chevron
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron в калифорнийском городе Эль-Сегундо локализован, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
Ранее телеканал Fox 11 сообщил о мощном пожаре, вспыхнувшем на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии в США.
"Его (пожар - ред.) локализовали, в Эль-Сегундо и прилегающих районах нет причин для беспокойства", - заявила инспектор округа Лос-Анджелес Холли Митчел.
По данным CBS, пожар последовал за взрывом. Один из очевидцев рассказал, что взрыв ощущался как небольшое землетрясение.
Во время пожара никто не пострадал, сообщил телеканал. Жители района, где расположен нефтеперерабатывающий завод, находятся в безопасности и не нуждаются в эвакуации, заявила Митчел.
Нефтеперерабатывающий завод был построен в 1911 году. Ежедневно он производит 270 тысяч баррелей нефти и является самым большим нефтеперерабатывающим заводом на западном побережье США.
Лесные пожары в Испании привели к рекордным выбросам углерода