Минфин разработал поправки по НДС при ввозе товаров электронной торговли

Минфин разработал поправки по НДС при ввозе товаров электронной торговли

2025-10-03T15:54+0300

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ разработал проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс о порядке исчисления и уплаты НДС при ввозе товаров электронной торговли, приобретенных физлицами на электронных торговых площадках, следует из опубликованного документа на портале проектов нормативных правовых актов. Так, при беспошлинном ввозе на территорию РФ товаров, "исчисление и уплата налога производятся налоговыми агентами", отмечается в тексте документа. Ими признаются иностранные продавцы, а также иностранные и российские электронные торговые площадки. Если стоимость товаров электронной торговли, приобретенных физлицом, превысила нормы беспошлинного ввоза, то сумма налога исчисляется плательщиком, установленным таможенным законодательством РФ, указывается в проекте. При этом уплата налога производится до регистрации декларации на товары электронной торговли. При беспошлинном ввозе в РФ взимать налог будут налоговые органы, а если стоимость товара превышает нормы ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, тогда - таможенными органами, отмечается в проекте. Ставки налога Минфин предлагает установить в следующих размерах: в 2027 году - 5%, в 2028 году - 10%, в 2029 году - 15%, а начиная с 2030 года - 20%. Уплата налога иностранными продавцами и иностранными торговыми площадками при беспошлинном ввозе производится не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Российские торговые площадки обязаны произвести уплату налога по итогам каждого налогового периода исходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговую декларацию они должны представить в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, указывается в проекте. Отмечается, что при возврате ранее ввезенного товара либо при отказе покупателя - физлица от поставки оплаченного товара сумма налога, исчисленная налоговым агентом, "по такому товару может быть использована им для уменьшения исчисленной суммы налога, подлежащей уплате за налоговый период, в котором полностью или частично осуществлен возврат стоимости такого товара покупателю - физическому лицу", говорится в проекте. Минфин в сводном отчёте, прилагаемому к проекту, поясняет, что таким образом устраняется правовая неопределенность касательно исчисления и уплаты НДС при ввозе в РФ таких товаров. В отчете указано, что ожидается увеличение доходов в связи с взиманием НДС в отношении товаров электронной торговли, но не конкретизируется их объём. "Затраты субъектов регулирования на соблюдение обязательных требований за 6 лет с предполагаемой даты вступления в силу проекта акта составят от 300 млн до 3 млрд рублей", - отмечается в сводном отчете.

