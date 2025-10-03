https://1prime.ru/20251003/naemniki-863103289.html

Колумбийские наемники вошли в отряд боевиков "Волки пустыни" в Судане

2025-10-03T05:32+0300

2025-10-03T05:32+0300

2025-10-03T05:32+0300

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ, Олег Краев. Колумбийские наемники, ранее воевавшие в ВСУ, вошли в состав отряда боевиков "Волки пустыни" в Судане, сообщил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. В суданском Дарфуре ликвидировали украинских и колумбийских наемников, воевавших за мятежников, о чем РИА Новости сообщили первого октября в шестой пехотной дивизии армии Судана. "Многие боевики, воюющие в подразделении "Волки пустыни", прибыли с Украины... У них безусловно есть связи с подразделениями на Украине и украинскими вербовщиками", - заявил Уруэнья Санчес. Собеседник агентства сообщил, что по самым консервативным оценкам численность колумбийцев в Судане составляет 400-500 человек. "Некоторые источники утверждают, что их более тысячи, прибыли они для участия в этом конфликте при поддержке ОАЭ, а среди них, в том числе, и те, кто служил на Украине", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что колумбийские наемники чувствуют себя "комфортнее" в Судане, чем в условиях технологичной войны против ВС РФ, поскольку в этой африканской стране война нерегулярная и больше похожа на боевые действия с участием повстанческих группировок в Колумбии. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.

2025

