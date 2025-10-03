https://1prime.ru/20251003/neft-863130754.html
Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+
Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+ - 03.10.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером, однако с начала недели могут снизиться примерно на 7% и показать сильнейшее недельное падение с июня,... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T20:39+0300
2025-10-03T20:39+0300
2025-10-03T20:39+0300
экономика
нефть
ирак
израиль
иран
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acf26a0319ec5e7d398c93b5ad421e30.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером, однако с начала недели могут снизиться примерно на 7% и показать сильнейшее недельное падение с июня, участники рынка ожидают решений ОПЕК+ по квотам на нефтедобычу в ноябре, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 20.28 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 64,79 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,14%, до 61,17 доллара. При этом с начала недели цена Brent сократилась на 6,44%, WTI - на 6,95%. Предыдущие четыре торговых дня нефть дешевела. Это может стать сильнейшим недельным снижением с июня, когда наблюдалась волатильность, связанная с конфликтом Израиля и Ирана. "Восемь членов ОПЕК+ могут договориться на онлайн-встрече в воскресенье о повышении добычи в ноябре на 274 000 - 411 000 баррелей в сутки, что в два-три раза превышает октябрьский рост", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Потенциально более высокий уровень предложения со стороны ОПЕК+, замедление работы мировых нефтеперерабатывающих заводов из-за технического обслуживания и сезонное падение спроса в ближайшие месяцы должны отразиться на настроениях на рынке", - отмечает агентство со ссылкой на аналитиков. Сокращение котировок на неделе было связано с ожиданиями по поводу перспектив предложения. Так, в выходные телеканал Rudaw сообщил, что Ирак возобновил в субботу экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук-Джейхан после двухлетнего перерыва. Следующая встреча восьмерки стран ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), запланирована на воскресенье, 5 октября. Позднее в пятницу участники рынка ожидают выхода еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 октября их число сократилось на две - до 422.
https://1prime.ru/20251002/putin-863096942.html
ирак
израиль
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16cb24087fcce6ca3d4a381bd4edcbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, ирак, израиль, иран, опек
Экономика, Нефть, ИРАК, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ОПЕК
Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+
Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+, но сначала недели может снизиться примерно на 7%
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером, однако с начала недели могут снизиться примерно на 7% и показать сильнейшее недельное падение с июня, участники рынка ожидают решений ОПЕК+ по квотам на нефтедобычу в ноябре, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 20.28 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 64,79 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,14%, до 61,17 доллара.
При этом с начала недели цена Brent сократилась на 6,44%, WTI - на 6,95%. Предыдущие четыре торговых дня нефть дешевела. Это может стать сильнейшим недельным снижением с июня, когда наблюдалась волатильность, связанная с конфликтом Израиля
и Ирана
.
"Восемь членов ОПЕК+
могут договориться на онлайн-встрече в воскресенье о повышении добычи в ноябре на 274 000 - 411 000 баррелей в сутки, что в два-три раза превышает октябрьский рост", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Потенциально более высокий уровень предложения со стороны ОПЕК+, замедление работы мировых нефтеперерабатывающих заводов из-за технического обслуживания и сезонное падение спроса в ближайшие месяцы должны отразиться на настроениях на рынке", - отмечает агентство со ссылкой на аналитиков.
Сокращение котировок на неделе было связано с ожиданиями по поводу перспектив предложения. Так, в выходные телеканал Rudaw сообщил, что Ирак
возобновил в субботу экспорт нефти в Турцию
по трубопроводу Киркук-Джейхан после двухлетнего перерыва.
Следующая встреча восьмерки стран ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия
, Ирак, ОАЭ
, Кувейт
, Казахстан
, Алжир
и Оман
), запланирована на воскресенье, 5 октября.
Позднее в пятницу участники рынка ожидают выхода еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США
. За неделю по 3 октября их число сократилось на две - до 422.
Путин рассказал, что произойдет в случае выпадения России с рынка нефти