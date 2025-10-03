Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251003/orban-863111448.html
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан - 03.10.2025, ПРАЙМ
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан
Евросоюз уже потратил на Украину 175-180 миллиардов евро, с каждым годом эти расходы будут возрастать на 40-60 миллиардов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T13:14+0300
2025-10-03T13:14+0300
спецоперация на украине
украина
венгрия
европа
мировая экономика
газ
виктор орбан
ес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
БУДАПЕШТ, 3 окт - ПРАЙМ. Евросоюз уже потратил на Украину 175-180 миллиардов евро, с каждым годом эти расходы будут возрастать на 40-60 миллиардов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. &quot;Мы потратили уже около 170-180 миллиардов евро. В то время как Европа испытывает серьёзные экономические трудности и нам нужна каждая копейка, мы потратили уже 175-180 миллиардов евро, и каждый год нам придётся тратить 40-50-60 миллиардов евро снова и снова&quot;, - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер отметил, что "военная стратегия" Евросоюза, которая основана на якобы экономическом истощении России в будущем, является "иллюзией" и "не имеет рациональной основы и финансовой базы". "Мы не можем финансировать эту войну и при этом хотеть победить противника, утверждая, что превосходим его по деньгам и экономической мощи. Всё это мираж, иллюзия, она рухнет, и будут серьёзные последствия", - подчеркнул он. Ранее венгерская газета Magyar Nemzet посчитала, что Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены. Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
https://1prime.ru/20251003/ukraina-863107177.html
украина
венгрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42c33599d00ff186cbe42ff2f40951c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, венгрия, европа, мировая экономика, газ, виктор орбан, ес, финансы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Мировая экономика, Газ, Виктор Орбан, ЕС, Финансы
13:14 03.10.2025
 
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан

Орбан: ЕС уже потратил на Украину 180 млрд евро, каждый год расходы растут на 40-60 млрд

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 3 окт - ПРАЙМ. Евросоюз уже потратил на Украину 175-180 миллиардов евро, с каждым годом эти расходы будут возрастать на 40-60 миллиардов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы потратили уже около 170-180 миллиардов евро. В то время как Европа испытывает серьёзные экономические трудности и нам нужна каждая копейка, мы потратили уже 175-180 миллиардов евро, и каждый год нам придётся тратить 40-50-60 миллиардов евро снова и снова", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Венгерский премьер отметил, что "военная стратегия" Евросоюза, которая основана на якобы экономическом истощении России в будущем, является "иллюзией" и "не имеет рациональной основы и финансовой базы".
"Мы не можем финансировать эту войну и при этом хотеть победить противника, утверждая, что превосходим его по деньгам и экономической мощи. Всё это мираж, иллюзия, она рухнет, и будут серьёзные последствия", - подчеркнул он.
Ранее венгерская газета Magyar Nemzet посчитала, что Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены.
Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
В США заморозили обсуждение помощи Украине, пишут СМИ
09:25
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕНГРИЯЕВРОПАМировая экономикаГазВиктор ОрбанЕСФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала