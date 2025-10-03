https://1prime.ru/20251003/orban-863111448.html

ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан

2025-10-03T13:14+0300

БУДАПЕШТ, 3 окт - ПРАЙМ. Евросоюз уже потратил на Украину 175-180 миллиардов евро, с каждым годом эти расходы будут возрастать на 40-60 миллиардов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы потратили уже около 170-180 миллиардов евро. В то время как Европа испытывает серьёзные экономические трудности и нам нужна каждая копейка, мы потратили уже 175-180 миллиардов евро, и каждый год нам придётся тратить 40-50-60 миллиардов евро снова и снова", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер отметил, что "военная стратегия" Евросоюза, которая основана на якобы экономическом истощении России в будущем, является "иллюзией" и "не имеет рациональной основы и финансовой базы". "Мы не можем финансировать эту войну и при этом хотеть победить противника, утверждая, что превосходим его по деньгам и экономической мощи. Всё это мираж, иллюзия, она рухнет, и будут серьёзные последствия", - подчеркнул он. Ранее венгерская газета Magyar Nemzet посчитала, что Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены. Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.

