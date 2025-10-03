https://1prime.ru/20251003/patrushev-863104753.html

Патрушев призвал усилить координацию для помощи судам на Дальнем Востоке

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости усилить координацию между силами и средствами Росморречфлота, Росрыболовства и Тихоокеанского флота для помощи отечественным рыбопромысловым судам, если они потерпят бедствие в морях на Дальнем Востоке. В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Патрушев провёл в Комсомольске-на-Амуре совещание по вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечения безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне. "Обеспечение безопасности мореплавания рассматривается нами как составная часть реализации суверенных прав России на ведение хозяйственной деятельности в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, в том числе на свободу рыболовства", - сказал Патрушев. Основная нагрузка по защите и охраны территориальных морей Российской Федерации и их природных ресурсов ложится на Военно-морской флот и береговую охрану ФСБ, отметил он. "Одновременно с мероприятиями, проводимыми силовыми ведомствами, необходимо эффективно работать в направлении навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания и готовности аварийно-спасательных служб к незамедлительным действиям в районах промысла, в том числе по оказанию помощи терпящим бедствие рыбопромысловым судам и минимизации последствий аварий и катастроф", - добавил помощник главы государства. "Для наших северных и дальневосточных акваторий это имеет существенное значение, поскольку метеоусловия в районах ведения промысла зачастую бывают крайне неблагоприятными", - сказал Патрушев. В Охотском море, например, шторма могут продолжаться месяцами, добавил он. "Учитывая, что строительство новых аварийно-спасательных судов затягивается, необходимо принять дополнительные меры по укреплению координации и взаимодействия между соответствующими силами и средствами Росморречфлота, Росрыболовства и Тихоокеанского флота с тем, чтобы обеспечить необходимый маневр имеющимися судами в случае возникновения такой необходимости", - подчеркнул Патрушев.

