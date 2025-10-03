https://1prime.ru/20251003/patrushev-863104753.html
Патрушев призвал усилить координацию для помощи судам на Дальнем Востоке
Патрушев призвал усилить координацию для помощи судам на Дальнем Востоке - 03.10.2025, ПРАЙМ
Патрушев призвал усилить координацию для помощи судам на Дальнем Востоке
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости усилить координацию между силами и средствами... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T07:06+0300
2025-10-03T07:06+0300
2025-10-03T07:06+0300
экономика
россия
рф
дальний восток
хабаровский край
николай патрушев
росморречфлот
росрыболовство
фсб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863104753.jpg?1759464377
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости усилить координацию между силами и средствами Росморречфлота, Росрыболовства и Тихоокеанского флота для помощи отечественным рыбопромысловым судам, если они потерпят бедствие в морях на Дальнем Востоке.
В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Патрушев провёл в Комсомольске-на-Амуре совещание по вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечения безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне.
"Обеспечение безопасности мореплавания рассматривается нами как составная часть реализации суверенных прав России на ведение хозяйственной деятельности в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, в том числе на свободу рыболовства", - сказал Патрушев.
Основная нагрузка по защите и охраны территориальных морей Российской Федерации и их природных ресурсов ложится на Военно-морской флот и береговую охрану ФСБ, отметил он.
"Одновременно с мероприятиями, проводимыми силовыми ведомствами, необходимо эффективно работать в направлении навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания и готовности аварийно-спасательных служб к незамедлительным действиям в районах промысла, в том числе по оказанию помощи терпящим бедствие рыбопромысловым судам и минимизации последствий аварий и катастроф", - добавил помощник главы государства.
"Для наших северных и дальневосточных акваторий это имеет существенное значение, поскольку метеоусловия в районах ведения промысла зачастую бывают крайне неблагоприятными", - сказал Патрушев. В Охотском море, например, шторма могут продолжаться месяцами, добавил он.
"Учитывая, что строительство новых аварийно-спасательных судов затягивается, необходимо принять дополнительные меры по укреплению координации и взаимодействия между соответствующими силами и средствами Росморречфлота, Росрыболовства и Тихоокеанского флота с тем, чтобы обеспечить необходимый маневр имеющимися судами в случае возникновения такой необходимости", - подчеркнул Патрушев.
рф
дальний восток
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, дальний восток, хабаровский край, николай патрушев, росморречфлот, росрыболовство, фсб
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дальний Восток, Хабаровский край, Николай Патрушев, Росморречфлот, Росрыболовство, ФСБ
Патрушев призвал усилить координацию для помощи судам на Дальнем Востоке
Патрушев призвал усилить координацию сил для помощи судам на Дальнем Востоке
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости усилить координацию между силами и средствами Росморречфлота, Росрыболовства и Тихоокеанского флота для помощи отечественным рыбопромысловым судам, если они потерпят бедствие в морях на Дальнем Востоке.
В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Патрушев провёл в Комсомольске-на-Амуре совещание по вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечения безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне.
"Обеспечение безопасности мореплавания рассматривается нами как составная часть реализации суверенных прав России на ведение хозяйственной деятельности в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, в том числе на свободу рыболовства", - сказал Патрушев.
Основная нагрузка по защите и охраны территориальных морей Российской Федерации и их природных ресурсов ложится на Военно-морской флот и береговую охрану ФСБ, отметил он.
"Одновременно с мероприятиями, проводимыми силовыми ведомствами, необходимо эффективно работать в направлении навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания и готовности аварийно-спасательных служб к незамедлительным действиям в районах промысла, в том числе по оказанию помощи терпящим бедствие рыбопромысловым судам и минимизации последствий аварий и катастроф", - добавил помощник главы государства.
"Для наших северных и дальневосточных акваторий это имеет существенное значение, поскольку метеоусловия в районах ведения промысла зачастую бывают крайне неблагоприятными", - сказал Патрушев. В Охотском море, например, шторма могут продолжаться месяцами, добавил он.
"Учитывая, что строительство новых аварийно-спасательных судов затягивается, необходимо принять дополнительные меры по укреплению координации и взаимодействия между соответствующими силами и средствами Росморречфлота, Росрыболовства и Тихоокеанского флота с тем, чтобы обеспечить необходимый маневр имеющимися судами в случае возникновения такой необходимости", - подчеркнул Патрушев.