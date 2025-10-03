Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин запретил закупку аудиторских услуг у компаний с иностранным влиянием - 03.10.2025
Кабмин запретил закупку аудиторских услуг у компаний с иностранным влиянием
2025-10-03T23:21+0300
2025-10-03T23:21+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ ввело запрет госзакупки аудиторских и консультационных услуг у российских компаний, находящихся под контролем иностранных лиц, сообщается в материалах Минфина РФ. "Правительство РФ подписало постановление о запрете закупок аудиторских и консультационных услуг у российских лиц, аффилированных с иностранными лицами. Запрет на закупки аудиторских и консультационных услуг у иностранных лиц уже предусмотрен постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. Теперь он распространится также на закупки таких услуг у российских лиц, находящихся под иностранным контролем или влиянием", - говорится в материалах. "Введенный запрет применяется при госзакупках и закупках отдельными видами юридических лиц в отношении российских компаний, имеющих иностранных лиц в составе участников (учредителей) либо в числе лиц, владеющих более чем 10% акций или долей в уставном (складочном) капитале соответствующей российской компании", - уточняет министерство. Теперь у таких организаций нельзя закупать аудиторские услуги, услуги по финансовым консультациям, услуги в области бухгалтерского учета, услуги в области налогового консультирования и некоторые другие услуги, отметили в Минфине. Решение не распространяется на компании из государств-членов ЕАЭС, подчёркивается в материалах.
23:21 03.10.2025
 
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ ввело запрет госзакупки аудиторских и консультационных услуг у российских компаний, находящихся под контролем иностранных лиц, сообщается в материалах Минфина РФ.
"Правительство РФ подписало постановление о запрете закупок аудиторских и консультационных услуг у российских лиц, аффилированных с иностранными лицами. Запрет на закупки аудиторских и консультационных услуг у иностранных лиц уже предусмотрен постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. Теперь он распространится также на закупки таких услуг у российских лиц, находящихся под иностранным контролем или влиянием", - говорится в материалах.
"Введенный запрет применяется при госзакупках и закупках отдельными видами юридических лиц в отношении российских компаний, имеющих иностранных лиц в составе участников (учредителей) либо в числе лиц, владеющих более чем 10% акций или долей в уставном (складочном) капитале соответствующей российской компании", - уточняет министерство.
Теперь у таких организаций нельзя закупать аудиторские услуги, услуги по финансовым консультациям, услуги в области бухгалтерского учета, услуги в области налогового консультирования и некоторые другие услуги, отметили в Минфине.
Решение не распространяется на компании из государств-членов ЕАЭС, подчёркивается в материалах.
