Спрос на зимние шины в России вырос на 44%

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Спрос на зимние шины в России в период с 22 по 28 сентября вырос на 44% по сравнению с предыдущей неделей месяца, что объясняется резким похолоданием в некоторых регионах, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете". "Резкое похолодание в ряде регионов России в последнюю неделю сентября спровоцировало заметный всплеск спроса на зимние шины... Согласно данным маркетплейса, с 22 по 28 сентября число заказов зимних шин и дисков выросло на 44% по сравнению с предыдущей неделей", - сказали в компании. Самой востребованной оказалась модель Pirelli Ice Zero, а в числе самых покупаемых брендов — Ikon и Triangle, отметили аналитики. Чаще всего зимние шины заказывали в Московской области, Татарстане, Екатеринбурге и Пермском крае - в этих регионах в конце сентября наблюдалось значительное снижение температуры. "По данным "Яндекс Погоды", в Московской области перепад температур достиг 10 градусов Цельсия, а также были зафиксированы первые заморозки. В Казани перемены были особенно резкими: температура с +27 градусов Цельсия опустилась до отрицательных значений", - рассказали в компании. "Такой же контрастный скачок произошел и на Урале: в Екатеринбурге и Перми за неделю похолодало с +23 градусов Цельсия до –6 градусов Цельсия", - добавили они.

