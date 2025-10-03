https://1prime.ru/20251003/stavka-863119593.html
Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась
Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась
2025-10-03T16:37+0300
экономика
финансы
банки
банк россия
сбербанк
втб
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября снизилась на 0,01 процентного пункта - до 15,55% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
