В Нальчике осудят замминистра строительства за подлог при приемке домов
В Нальчике осудят замминистра строительства за подлог при приемке домов
2025-10-03T13:05+0300
нальчик
кабардино-балкария
рф
общество
ск рф
НАЛЬЧИК, 3 окт – ПРАЙМ. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ республики, которого обвиняют в служебном подлоге при приемке 13 многоквартирных домов в Нальчике, сообщили СУ СК РФ и прокуратура региона. "По версии следствия, в декабре 2024 года заместитель министра, желая увеличить статистические показатели по количеству вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, в том числе в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории КБР в 2022-2023 годы", достоверно зная о наличии нарушений, подписал акты выездных проверок и заключения с недостоверными сведениями о соответствии объектов капитального строительства требованиям проектной документации", - говорится в сообщении. Уточняется, что на основании подписанных замминистра документов администрация Нальчика выдала разрешения на ввод в эксплуатацию 13 объектов. Чиновнику предъявлено обвинение по статье "Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд.
нальчик
кабардино-балкария
рф
