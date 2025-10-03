Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Началась охота". СМИ раскрыли, что случилось в зоне СВО - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251003/svo-863132264.html
"Началась охота". СМИ раскрыли, что случилось в зоне СВО
"Началась охота". СМИ раскрыли, что случилось в зоне СВО - 03.10.2025, ПРАЙМ
"Началась охота". СМИ раскрыли, что случилось в зоне СВО
Украинские военные жалуются на значительные потери среди операторов дронов, пишет Business Insider. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T21:19+0300
2025-10-03T21:22+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
валерий герасимов
всу
вс рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на значительные потери среди операторов дронов, пишет Business Insider."Россия считает украинских операторов беспилотников главной угрозой и объявила их приоритетными целями. Началась масштабная охота", — отмечает издание.Украинские солдаты рассказали изданию, что ВС РФ активно наносят удары по предполагаемым позициям операторов, применяя различное вооружение. Один из них признался, что он и его коллеги стали "мишенью номер один".По данным Business Insider, за последние годы число погибших операторов дронов значительно возросло.Ранее Владимир Путин заявлял, что ВСУ больше не способны наступать и вынуждены лишь удерживать позиции.Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что попытки украинской армии замедлить российское продвижение весной и летом привели к колоссальным потерям, а инициатива в зоне СВО полностью у России.
https://1prime.ru/20251003/ukraina-863131741.html
https://1prime.ru/20251003/rossiya-863131591.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_861d9052a62698b3ee94b922af161877.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, в мире
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ, В мире
21:19 03.10.2025 (обновлено: 21:22 03.10.2025)
 
"Началась охота". СМИ раскрыли, что случилось в зоне СВО

BI: российские военные уничтожают операторов украинских беспилотников

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на значительные потери среди операторов дронов, пишет Business Insider.
"Россия считает украинских операторов беспилотников главной угрозой и объявила их приоритетными целями. Началась масштабная охота", — отмечает издание.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
"Сознательный слив территорий". СМИ рассказали о ситуации на Украине
21:14
Украинские солдаты рассказали изданию, что ВС РФ активно наносят удары по предполагаемым позициям операторов, применяя различное вооружение. Один из них признался, что он и его коллеги стали "мишенью номер один".
По данным Business Insider, за последние годы число погибших операторов дронов значительно возросло.
Ранее Владимир Путин заявлял, что ВСУ больше не способны наступать и вынуждены лишь удерживать позиции.
Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что попытки украинской армии замедлить российское продвижение весной и летом привели к колоссальным потерям, а инициатива в зоне СВО полностью у России.
Колонна ПГРК  Ярс - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
"Подумайте дважды". В Европе предостерегли НАТО от конфликта с Россией
21:12
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУВС РФВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала