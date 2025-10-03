https://1prime.ru/20251003/svo-863132264.html
"Началась охота". СМИ раскрыли, что случилось в зоне СВО
"Началась охота". СМИ раскрыли, что случилось в зоне СВО - 03.10.2025, ПРАЙМ
"Началась охота". СМИ раскрыли, что случилось в зоне СВО
03.10.2025 Украинские военные жалуются на значительные потери среди операторов дронов, пишет Business Insider.
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на значительные потери среди операторов дронов, пишет Business Insider."Россия считает украинских операторов беспилотников главной угрозой и объявила их приоритетными целями. Началась масштабная охота", — отмечает издание.Украинские солдаты рассказали изданию, что ВС РФ активно наносят удары по предполагаемым позициям операторов, применяя различное вооружение. Один из них признался, что он и его коллеги стали "мишенью номер один".По данным Business Insider, за последние годы число погибших операторов дронов значительно возросло.Ранее Владимир Путин заявлял, что ВСУ больше не способны наступать и вынуждены лишь удерживать позиции.Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что попытки украинской армии замедлить российское продвижение весной и летом привели к колоссальным потерям, а инициатива в зоне СВО полностью у России.
"Началась охота". СМИ раскрыли, что случилось в зоне СВО
