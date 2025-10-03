Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго не рассматривает эмбарго на экспорт дизтоплива для нефтяников - 03.10.2025
Минэнерго не рассматривает эмбарго на экспорт дизтоплива для нефтяников
энергетика
нефть
рф
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ сейчас не рассматривает эмбарго на экспорт дизельного топлива для нефтяных компаний, сообщили журналистам в министерстве. "Министерство энергетики Российской Федерации в настоящее время не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива для его производителей", - говорится в сообщении Минэнерго. Правительство РФ ранее на этой неделе продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
рф
Новости
нефть, рф
Энергетика, Нефть, РФ
18:34 03.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ сейчас не рассматривает эмбарго на экспорт дизельного топлива для нефтяных компаний, сообщили журналистам в министерстве.
"Министерство энергетики Российской Федерации в настоящее время не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива для его производителей", - говорится в сообщении Минэнерго.
Правительство РФ ранее на этой неделе продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Прокуратура заинтересовалась перебоями с топливом в Хабаровском крае
ЭнергетикаНефтьРФ
 
 
