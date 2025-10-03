Минэнерго не рассматривает эмбарго на экспорт дизтоплива для нефтяников

https://1prime.ru/20251003/toplivo-863126895.html

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ сейчас не рассматривает эмбарго на экспорт дизельного топлива для нефтяных компаний, сообщили журналистам в министерстве. "Министерство энергетики Российской Федерации в настоящее время не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива для его производителей", - говорится в сообщении Минэнерго. Правительство РФ ранее на этой неделе продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

