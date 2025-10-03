https://1prime.ru/20251003/toplivo-863126895.html
Минэнерго не рассматривает эмбарго на экспорт дизтоплива для нефтяников
2025-10-03T18:34+0300
энергетика
нефть
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ сейчас не рассматривает эмбарго на экспорт дизельного топлива для нефтяных компаний, сообщили журналистам в министерстве. "Министерство энергетики Российской Федерации в настоящее время не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива для его производителей", - говорится в сообщении Минэнерго. Правительство РФ ранее на этой неделе продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
рф
нефть, рф
Минэнерго не рассматривает эмбарго на экспорт дизтоплива для нефтяников
Минэнерго не рассматривает эмбарго на экспорт дизельного топлива для нефтяных компаний
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ сейчас не рассматривает эмбарго на экспорт дизельного топлива для нефтяных компаний, сообщили журналистам в министерстве.
"Министерство энергетики Российской Федерации в настоящее время не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива для его производителей", - говорится в сообщении Минэнерго.
Правительство РФ
ранее на этой неделе продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
