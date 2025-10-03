https://1prime.ru/20251003/tramp--863105978.html
FT: Трамп поручил ведомствам готовиться помогать Киеву с ударами по России
FT: Трамп поручил ведомствам готовиться помогать Киеву с ударами по России - 03.10.2025
FT: Трамп поручил ведомствам готовиться помогать Киеву с ударами по России
Президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ, пишет газета | 03.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями."Трамп поручил агентствам подготовиться к обмену разведывательными данными", - пишет издание со ссылкой на источники, при этом отмечая, что окончательное решение пока не было обнародовано.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
FT: Трамп поручил ведомствам готовиться помогать Киеву с ударами по России
