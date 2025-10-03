https://1prime.ru/20251003/tramp--863106316.html
FT: Трамп выступает против использования денег налогоплательщиков для Киева
FT: Трамп выступает против использования денег налогоплательщиков для Киева
Президент США Дональд Трамп по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для оказания помощи Украине, сообщает издание Financial...
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для оказания помощи Украине, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник. "Президент по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи Украине, предпочитая, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у Вашингтона и затем поставляли его Киеву", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
