FT: Трамп выступает против использования денег налогоплательщиков для Киева - 03.10.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
FT: Трамп выступает против использования денег налогоплательщиков для Киева
FT: Трамп выступает против использования денег налогоплательщиков для Киева
2025-10-03T08:40+0300
2025-10-03T08:40+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для оказания помощи Украине, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник. "Президент по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи Украине, предпочитая, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у Вашингтона и затем поставляли его Киеву", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
08:40 03.10.2025
 
FT: Трамп выступает против использования денег налогоплательщиков для Киева

FT: Трамп выступает против использования средств налогоплательщиков США для Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для оказания помощи Украине, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник.
"Президент по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи Украине, предпочитая, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у Вашингтона и затем поставляли его Киеву", - говорится в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
FT: окружение Трампа не уверено, что ракеты Tomahawk сильно помогут ВСУ
