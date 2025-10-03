Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заморозили обсуждение помощи Украине, пишут СМИ - 03.10.2025
Спецоперация на Украине
В США заморозили обсуждение помощи Украине, пишут СМИ
В США заморозили обсуждение помощи Украине, пишут СМИ
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Обсуждение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона было заморожено после приостановки работы правительства США, поставки американского оружия могут быть задержаны, пишет британская газета Telegraph. "Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США. Обсуждение военной поддержки Киева со стороны США было заморожено после приостановки работы правительства", - говорится в публикации. Украинский источник издания заявил, что приостановка работы правительства США поставило под вопрос переговоры о возможном соглашении по беспилотникам. В четверг газета Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают заключение сделки, предполагающей передачу проверенных украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на различные формы компенсации. Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год. Режим уже отразился на работе ряда ведомств. Счетная палата (GAO) приостановила публикацию отчетов, обновление сайта и ответы на обращения. Возможны задержки на портале USAspending.gov, где публикуются данные о федеральных расходах. Кроме того, закрыта служба Federal Service Desk, которая обслуживает сайты Sam.gov и Федеральной контрактной системы, что ограничило поддержку пользователей обеих платформ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
09:25 03.10.2025
 
В США заморозили обсуждение помощи Украине, пишут СМИ

Telegraph: обсуждение помощи Киеву заморожено после остановки работы правительства США

© fotolia.com / YuIФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Флаги США и Украины. Архивное фото
© fotolia.com / YuI
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Обсуждение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона было заморожено после приостановки работы правительства США, поставки американского оружия могут быть задержаны, пишет британская газета Telegraph.
"Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США. Обсуждение военной поддержки Киева со стороны США было заморожено после приостановки работы правительства", - говорится в публикации.
Украинский источник издания заявил, что приостановка работы правительства США поставило под вопрос переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.
В четверг газета Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают заключение сделки, предполагающей передачу проверенных украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на различные формы компенсации.
Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год. Режим уже отразился на работе ряда ведомств. Счетная палата (GAO) приостановила публикацию отчетов, обновление сайта и ответы на обращения. Возможны задержки на портале USAspending.gov, где публикуются данные о федеральных расходах. Кроме того, закрыта служба Federal Service Desk, которая обслуживает сайты Sam.gov и Федеральной контрактной системы, что ограничило поддержку пользователей обеих платформ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
FT: Трамп выступает против использования денег налогоплательщиков для Киева
