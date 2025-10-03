https://1prime.ru/20251003/zoloto-863078286.html

"За доллар больше не дадут". Америка теряет свое главное сокровище

Золото уверено дорожает, а мировые центробанки и частные инвесторы все продолжают его скупать. Означает ли это, что доверие к американской валюте безвозвратно...

МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Золото уверено дорожает, а мировые центробанки и частные инвесторы все продолжают его скупать. Означает ли это, что доверие к американской валюте безвозвратно подорвано, и чем мы будем расплачиваться, когда наступит новый "золотой век", — в материале "Прайм".Валюты больше не в ценеЦены на драгметалл обновляют исторические максимумы день за днем. Октябрь начался с пробоя отметки 3900 долларов за тройскую унцию. С января золото подорожало почти на 50%. Так бывает только с высокорисковыми, но не защитными активами, которым всегда считался желтый металл.Главная причина — сильный спрос со стороны инвесторов и центробанков. И те, и другие делают ставку на золото в условиях геополитической и экономической нестабильности.Уже сейчас у центробанков драгметалла больше, чем казначейских облигаций США. Это произошло впервые за 30 лет.Доллар по-прежнему остается основным платежным средством в мире, а вот доверие к связанным с ним активам стремительно тает."Прежде всего к трежерис, которые десятилетиями служили основой золотовалютных резервов. Это связано с политическими рисками и новой реальностью в мире, когда крупные развивающиеся страны (Китай, Индия, Россия, Турция) опасаются прямых и вторичных санкций", — рассуждает инвестстратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.Действия Федрезерва тоже толкают золото вверх. В периоды смягчения денежно-кредитной политики драгметалл традиционно растет, а недавно американский регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов. На ФРС давит администрация Дональда Трампа. Значит, не за горами очередное снижение.Прочие фиатные валюты также не вызывают доверия: евро нестабилен из-за внутренних разногласий, юань по-прежнему контролирует Нацбанк Китая. Остальные — региональные. На фоне происходящих в экономике процессов все они довольно быстро обесцениваются, что не добавляет этим валютам популярности.Таким образом, на кону сейчас реальные активы. Прежде всего те, что можно быстро конвертировать в единицу оплаты.Металлы, которые непосредственно задействованы в производстве, тоже дорожают. Серебро с начала года прибавило 22%, платина — 80, палладий — 40. Это связано как с ростом спроса в высокотехнологичной промышленности, так и с перетоком части средств инвесторов. Золота им уже не хватает.Все выше и вышеПсихологическая отметка в 4000 долларов, которую аналитики ждали не раньше, чем к концу года, все ближе. Ее достижение возможно раньше, чем предполагали самые смелые умы."Большинство отечественных экспертов из ведущих банков и компаний в прошлом году давали максимально аккуратные прогнозы, останавливаясь на уровне 2900-3000 долларов за унцию", — напомнил аналитик в секторе драгметаллов и драгкамней Дмитрий Назаркин.Однако уже сейчас котировки на треть выше. Так что 4000 вполне реальны. Рост продолжится и в следующем году — до 5000, считает специалист.На чем споткнется золотоВпрочем, даже столь мощный тренд подвержен уязвимостям. Самая весомая — динамика ставок в США. Чем доходнее облигации, тем больше средств перетекает в них с рынка драгметаллов."В данный момент доходность 10-летних облигаций — порядка 4,15%, а реальная ставка (ставка ФРС минус годовая инфляция. — Прим. ред.) — 1,6-1,8%. Именно это имеет значение для металла", — говорит СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко.И добавляет: если трежерис прибавят хотя бы один процентный пункт, золото потеряет15-20%.Другое уязвимое звено — фондовый рынок. Массовый отток из золотых ETF скорректирует котировки, как это было в 2013-м. Это очень вероятно на перегретом рынке.Снизить цену способны геополитическая разрядка, дипломатические договоренности. Этот фактор непредсказуем, но его нельзя сбрасывать со счетов.По мнению Хандошко, золото достигнет заветной отметки в четыре тысячи долларов на горизонте 12-18 месяцев. Затем движение может ускориться в направлении 4,2 тысяч.Чем платить в "золотом веке"Бесспорно одно: золото и серебро — давно и не единожды доказавшие свою состоятельность и актуальность физические резервы. Но использовать напрямую как средство платежа их не станут, уверены эксперты.Золото служит обеспечением денежной массы, но не всех денег в экономиках, как это было сотню лет назад, в эпоху золотого стандарта, а только для внешней торговли. Запас драгметалла повышает доверие к контрагенту при расчетах в местных валютах. Особенно в восточных странах, поясняет Александр Бахтин.А для сделок с Западом по-прежнему доступны доллары и евро, которые, к слову, тоже хорошо обеспечены золотом. У США и Германии, например, почти 80% резервов — в металле. У Китая, для сравнения, менее 10%, у России порядка 30%, Турция только недавно довела обеспечение золотом до 50%.Иными словами, страны "восточного блока" пока лишь пытаются догнать Запад по доле резервирования в золоте. Долгое время считалось, что это делать необязательно — доллар надежнее и доступнее. Потом возникла надежда на расчеты в криптовалютах, но их доля по-прежнему невелика из-за отсутствия внятного регулирования.Теперь возвращаются вечные ценности, а это означает, что в долгосрочной перспективе золото продолжит дорожать. Вопрос лишь в том, как сильно и быстро.

2025

