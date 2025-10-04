https://1prime.ru/20251004/aeroport-863137369.html

Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты

Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты

04.10.2025

Добавлены подробности (5-й абзац). МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за сообщения о беспилотниках, передает агентство Рейтер со ссылкой на пилота воздушного судна, вылет которого был отменен. "Обе взлетно-посадочные полосы в аэропорту Мюнхена были закрыты вечером в пятницу во второй раз менее чем за 24 часа… снова были замечены беспилотники", - пишет агентство. Пилот также сообщил, что в воздухе находятся полицейские вертолеты. Рейтер передает, что закрытие взлетно-посадочных полос подтвердил также представитель полиции аэропорта, однако, по его словам, причина пока неясна. Позднее воздушная гавань выпустила пресс-релиз, согласно которому управление безопасности полетов ФРГ (DFS) вечером 3 октября приостановило полеты в аэропорту Мюнхена из-за получения неподтвержденной информации о беспилотниках. Отмечается, что мера введена в качестве предосторожности. Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.

