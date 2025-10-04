“Научились считать”. Почему банки массово обнуляют лимиты по кредиткам

https://1prime.ru/20251004/banki-863118564.html
2025-10-04T03:03+0300
2025-10-04T03:03+0300
2025-10-04T03:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. СМИ сообщают, что банки начали сокращать лимиты по кредитным картам россиян. О возможных причинах рассказал агентству “Прайм” генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.Банк России для ограничения роста долговой нагрузки использует различные инструменты, включая макропруденциальные лимиты. Первоначально если показатель долговой нагрузки — соотношение всех платежей по обязательствам к месячным доходам — превышал 80%, банк был ограничен в выдаче новых необеспеченных займов. Позже лимиты стали распространяться на залоговые кредиты и займы с нагрузкой от 50 до 80%."ЦБ не только внимательно расширяет действие лимитов на виды кредитов и займов, но и уточняет порядок расчета дохода заемщика", — поясняет Мехтиев.В перспективе, мы можем прийти к ситуации, когда будут запрещены любые выдачи новых кредитов или займов если ПДН превышает 50%.По словам финансиста, в Казахстане с 2024 года действует закон, запрещающий выдачу кредитов физическим лицам с коэффициентом долговой нагрузки выше 50%.Банк России использует для ограничения роста долговой нагрузки и т.н. макропруденциальные надбавки, когда банки замораживают дополнительный капитал по кредитным продуктам, у которых высокий уровень полной стоимости кредита.Как отмечает эксперт, даже неиспользованные лимиты по кредитным картам учитываются при расчете долговой нагрузки и тем самым увеличивают требования к капиталу банка.Ужесточение правил тем самым затрагивает не только заемщиков с просроченной задолженностью, но и клиентов, которые активно пользуются беспроцентными периодами, либо вовсе не используют кредитные карты."Банк оценивает не только доходы и расходы по каждому клиенту, но и сравнивает упущенную выгоду с реальной стоимостью капитала", — резюмирует Эльман Мехтиев.Если условия работы с кредитными лимитами ухудшаются, эксперт советует оценить предложения конкурентов и быть готовыми сменить банк.
