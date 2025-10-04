“Научились считать”. Почему банки массово обнуляют лимиты по кредиткам

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
кредит
банк россии
эльман мехтиев
финансы
банки
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. СМИ сообщают, что банки начали сокращать лимиты по кредитным картам россиян. О возможных причинах рассказал агентству “Прайм” генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Банк России для ограничения роста долговой нагрузки использует различные инструменты, включая макропруденциальные лимиты. Первоначально если показатель долговой нагрузки — соотношение всех платежей по обязательствам к месячным доходам — превышал 80%, банк был ограничен в выдаче новых необеспеченных займов. Позже лимиты стали распространяться на залоговые кредиты и займы с нагрузкой от 50 до 80%.
"ЦБ не только внимательно расширяет действие лимитов на виды кредитов и займов, но и уточняет порядок расчета дохода заемщика", — поясняет Мехтиев.
В перспективе, мы можем прийти к ситуации, когда будут запрещены любые выдачи новых кредитов или займов если ПДН превышает 50%.
По словам финансиста, в Казахстане с 2024 года действует закон, запрещающий выдачу кредитов физическим лицам с коэффициентом долговой нагрузки выше 50%.
Банк России использует для ограничения роста долговой нагрузки и т.н. макропруденциальные надбавки, когда банки замораживают дополнительный капитал по кредитным продуктам, у которых высокий уровень полной стоимости кредита.
Как отмечает эксперт, даже неиспользованные лимиты по кредитным картам учитываются при расчете долговой нагрузки и тем самым увеличивают требования к капиталу банка.
Ужесточение правил тем самым затрагивает не только заемщиков с просроченной задолженностью, но и клиентов, которые активно пользуются беспроцентными периодами, либо вовсе не используют кредитные карты.
"Банк оценивает не только доходы и расходы по каждому клиенту, но и сравнивает упущенную выгоду с реальной стоимостью капитала", — резюмирует Эльман Мехтиев.
Если условия работы с кредитными лимитами ухудшаются, эксперт советует оценить предложения конкурентов и быть готовыми сменить банк.
 
