Аэропорт Мюнхена опубликовал извещение для пилотов на фоне ситуации с БПЛА - 04.10.2025
Аэропорт Мюнхена опубликовал извещение для пилотов на фоне ситуации с БПЛА
23:19 04.10.2025
 
Аэропорт Мюнхена опубликовал извещение для пилотов на фоне ситуации с БПЛА

Аэропорт Мюнхена опубликовал специальное извещение для пилотов на фоне инцидентов с БПЛА

Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Аэропорт Мюнхена опубликовал специальное извещение для пилотов (NOTAM) на фоне инцидентов с дронами, оно будет действовать до полуночи по местному времени (01.00 мск), сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани Хеннер Ойтинг.
"В связи с ограничениями выполнения полетов из-за замеченных в последние дни беспилотников аэропорт из соображений безопасности и превентивно опубликовал "извещение для пилотов" (NOTAM), чтобы справиться с неопределенностью на сегодняшний вечер и, таким образом, обеспечить максимально возможно регулярное начало полетов в воскресенье утром. Этот NOTAM действует до полуночи", - ответил Ойтинг на письменный запрос о существовании рекомендации со стороны аэропорта для авиакомпаний об отмене рейсов на ближайшие часы.
Представитель аэропорта не уточнил, о каком именно типе NOTAM, которые обычно содержат важную для выполнения полетов информацию, идет речь.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, речь якобы шла о военных разведывательных беспилотниках.
Флаг Германии, Берлин
Бундесвер начал помогать аэропорту Мюнхена с обнаружением БПЛА
