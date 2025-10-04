Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бундесвер начал помогать аэропорту Мюнхена с обнаружением БПЛА - 04.10.2025
Политика
Бундесвер начал помогать аэропорту Мюнхена с обнаружением БПЛА
Бундесвер начал помогать аэропорту Мюнхена с обнаружением БПЛА - 04.10.2025, ПРАЙМ
Бундесвер начал помогать аэропорту Мюнхена с обнаружением БПЛА
Немецкий бундесвер начал с пятницы оказывать поддержку аэропорту Мюнхена с обнаружением беспилотников, сообщила постоянная делегация Германии при НАТО на фоне... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T17:47+0300
2025-10-04T17:47+0300
политика
мюнхен
германия
bild
нато
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Немецкий бундесвер начал с пятницы оказывать поддержку аэропорту Мюнхена с обнаружением беспилотников, сообщила постоянная делегация Германии при НАТО на фоне инцидентов с дронами над воздушной гаванью. "Бундесвер оказывает административную помощь: по просьбе баварского государственного министерства внутренних дел, спорта и интеграции с 3 октября 2025 года вооруженные силы оказывают поддержку аэропорту Мюнхена, используя навыки обнаружения дронов", - говорится в публикации делегации в социальной сети X. Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города. В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, речь якобы шла о военных разведывательных беспилотниках.
мюнхен
германия
мюнхен, германия, bild, нато
Политика, Мюнхен, ГЕРМАНИЯ, Bild, НАТО
17:47 04.10.2025
 
Бундесвер начал помогать аэропорту Мюнхена с обнаружением БПЛА

Бундесвер начал оказывать поддержку аэропорту Мюнхена с обнаружением дронов

МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Немецкий бундесвер начал с пятницы оказывать поддержку аэропорту Мюнхена с обнаружением беспилотников, сообщила постоянная делегация Германии при НАТО на фоне инцидентов с дронами над воздушной гаванью.
"Бундесвер оказывает административную помощь: по просьбе баварского государственного министерства внутренних дел, спорта и интеграции с 3 октября 2025 года вооруженные силы оказывают поддержку аэропорту Мюнхена, используя навыки обнаружения дронов", - говорится в публикации делегации в социальной сети X.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, речь якобы шла о военных разведывательных беспилотниках.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными, пишут СМИ
15:28
 
ПолитикаМюнхенГЕРМАНИЯBildНАТО
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
