Бундесвер начал помогать аэропорту Мюнхена с обнаружением БПЛА

Бундесвер начал оказывать поддержку аэропорту Мюнхена с обнаружением дронов
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Немецкий бундесвер начал с пятницы оказывать поддержку аэропорту Мюнхена с обнаружением беспилотников, сообщила постоянная делегация Германии при НАТО на фоне инцидентов с дронами над воздушной гаванью.
"Бундесвер оказывает административную помощь: по просьбе баварского государственного министерства внутренних дел, спорта и интеграции с 3 октября 2025 года вооруженные силы оказывают поддержку аэропорту Мюнхена, используя навыки обнаружения дронов", - говорится в публикации делегации в социальной сети X.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, речь якобы шла о военных разведывательных беспилотниках.