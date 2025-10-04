https://1prime.ru/20251004/bundesver--863155723.html

Бундесвер начал помогать аэропорту Мюнхена с обнаружением БПЛА

2025-10-04T17:47+0300

МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Немецкий бундесвер начал с пятницы оказывать поддержку аэропорту Мюнхена с обнаружением беспилотников, сообщила постоянная делегация Германии при НАТО на фоне инцидентов с дронами над воздушной гаванью. "Бундесвер оказывает административную помощь: по просьбе баварского государственного министерства внутренних дел, спорта и интеграции с 3 октября 2025 года вооруженные силы оказывают поддержку аэропорту Мюнхена, используя навыки обнаружения дронов", - говорится в публикации делегации в социальной сети X. Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города. В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, речь якобы шла о военных разведывательных беспилотниках.

