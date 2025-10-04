https://1prime.ru/20251004/gaz-863081070.html

"Только этого не хватало": В ЕС приготовились к худшему из-за России

В Венгрии заявили: страна потеряет миллиарды долларов, если перестанет импортировать российский газ. Однако, по словам экспертов, от этого пострадает не только... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T07:07+0300

мировая экономика

ес

европа

будапешт

виктор орбан

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/39/841443972_0:107:2400:1457_1920x0_80_0_0_82bd450673a8ca09789a48ef84d83d1e.jpg

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В Венгрии заявили: страна потеряет миллиарды долларов, если перестанет импортировать российский газ. Однако, по словам экспертов, от этого пострадает не только Будапешт. О неизбежных последствиях – в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Нормальные так не поступают"На днях глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила: "К 2027-му Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями".Но в Будапеште не раз подчеркивали, что не хотят этого. Москва – надежный поставщик."Безопасность Венгрии гарантирует Россия. <...> Менять надежное на ненадежное – нормальные люди так не поступают", – отмечал премьер-министр Виктор Орбан.Последствия понятны. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш напомнил: "По оценкам МВФ, полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии".Кто получает российский газВ июне Будапешт лидировал по закупкам у Москвы, потратив 222,8 миллиона евро. Из России в страну в этом году уже поступило более пяти миллиардов кубометров. Всего ожидается 8,5 миллиарда. И примерно столько же – в 2026-м.Правда, для диверсификации заключили контракт с американской Shell. Поставки начнутся с января. Но речь идет лишь о двух миллиардах "кубов". Так что заместить российский импорт не получится.Также российский газ приобретали Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Греция, Словакия и Болгария. В июне ЕС заплатил Москве за это 879,2 миллиона евро.Три последствияЕсли Брюссель откажется от торговли с Москвой, цены на энергоносители в ЕС вырастут, предупреждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."Да, на рынок должны выйти дополнительные объемы от США, Катара и Австралии. Но если бы при этом там был еще и российский газ, конкуренция была бы выше, а цены ниже", – поясняет специалист.Экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги указывал: американский СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, и это без учета расходов на логистику и регазификацию.По данным лондонской биржи ICE, за девять месяцев средняя цена голубого топлива в Европе выросла почти на четверть в годовом выражении – до 443 долларов за тысячу кубометров. Из-за окончательного разрыва с Москвой подорожает еще больше."В долгосрочной перспективе это ослабляет конкурентоспособность Европы по сравнению с США и Китаем, где энергия существенно дешевле", – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.По мнению доцента кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарьи Копыловой, в течение пяти лет после отказа от российского импорта ВВП Евросоюза может упасть на 20%.Кроме того, ЕС придется не использовать газ в энергоемких отраслях: химии, металлургии, отчасти машиностроении. На экономике это позитивно не скажется.Таким образом, Европу ждут рост цен и серьезные потрясения: потеря конкурентоспособности и значительное падение ВВП.

европа

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, ес, европа, будапешт, виктор орбан, газ