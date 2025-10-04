Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07:07 04.10.2025
 
"Только этого не хватало": В ЕС приготовились к худшему из-за России

Юшков: отказ ЕС от российского газа приведет к росту цен

Светлана Медведева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В Венгрии заявили: страна потеряет миллиарды долларов, если перестанет импортировать российский газ. Однако, по словам экспертов, от этого пострадает не только Будапешт. О неизбежных последствиях – в материале "Прайм".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Орбан выступил с резким заявлением о России
30 сентября, 23:11
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале

"Нормальные так не поступают"

На днях глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила: "К 2027-му Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями".
Но в Будапеште не раз подчеркивали, что не хотят этого. Москва – надежный поставщик.
"Безопасность Венгрии гарантирует Россия. <...> Менять надежное на ненадежное – нормальные люди так не поступают", – отмечал премьер-министр Виктор Орбан.
Последствия понятны. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш напомнил: "По оценкам МВФ, полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии".

Кто получает российский газ

В июне Будапешт лидировал по закупкам у Москвы, потратив 222,8 миллиона евро. Из России в страну в этом году уже поступило более пяти миллиардов кубометров. Всего ожидается 8,5 миллиарда. И примерно столько же – в 2026-м.
Правда, для диверсификации заключили контракт с американской Shell. Поставки начнутся с января. Но речь идет лишь о двух миллиардах "кубов". Так что заместить российский импорт не получится.
Также российский газ приобретали Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Греция, Словакия и Болгария. В июне ЕС заплатил Москве за это 879,2 миллиона евро.

Три последствия

Если Брюссель откажется от торговли с Москвой, цены на энергоносители в ЕС вырастут, предупреждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Да, на рынок должны выйти дополнительные объемы от США, Катара и Австралии. Но если бы при этом там был еще и российский газ, конкуренция была бы выше, а цены ниже", – поясняет специалист.
Экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги указывал: американский СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, и это без учета расходов на логистику и регазификацию.
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Вучич рассказал о планах Сербии по закупке газа в Азербайджане
2 октября, 13:46
По данным лондонской биржи ICE, за девять месяцев средняя цена голубого топлива в Европе выросла почти на четверть в годовом выражении – до 443 долларов за тысячу кубометров. Из-за окончательного разрыва с Москвой подорожает еще больше.
"В долгосрочной перспективе это ослабляет конкурентоспособность Европы по сравнению с США и Китаем, где энергия существенно дешевле", – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По мнению доцента кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарьи Копыловой, в течение пяти лет после отказа от российского импорта ВВП Евросоюза может упасть на 20%.
Кроме того, ЕС придется не использовать газ в энергоемких отраслях: химии, металлургии, отчасти машиностроении. На экономике это позитивно не скажется.
Таким образом, Европу ждут рост цен и серьезные потрясения: потеря конкурентоспособности и значительное падение ВВП.
 
