Штурмовавший Капитолий назвал администрацию Трампа "коррумпированной" - 04.10.2025, ПРАЙМ
Штурмовавший Капитолий назвал администрацию Трампа "коррумпированной"
Штурмовавший Капитолий назвал администрацию Трампа "коррумпированной" - 04.10.2025, ПРАЙМ
Штурмовавший Капитолий назвал администрацию Трампа "коррумпированной"
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли в комментарии РИА Новости назвал администрацию президента США Дональда Трампа "коррумпированной", а... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T05:17+0300
2025-10-04T05:17+0300
общество
мировая экономика
сша
израиль
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863139906.jpg?1759544220
НЬЮ-ЙОРК, 4 окт – ПРАЙМ. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли в комментарии РИА Новости назвал администрацию президента США Дональда Трампа "коррумпированной", а нынешнюю правительственную систему – "мошеннической". "Нынешняя американская правительственная система является мошеннической и основана на неконституционных законах", – сказал он. Администрацию Трампа он назвал "коррумпированной". Ченсли ранее подал в суд на президента США Дональда Трампа, Израиль, а также ряд учреждений и компаний, называя себя законным лидером Соединенных Штатов и требуя 40 триллионов долларов. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, Джейкоб Ченсли был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. В 2021 году он был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.
сша
израиль
общество , мировая экономика, сша, израиль, дональд трамп, джо байден
Общество , Мировая экономика, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Джо Байден
05:17 04.10.2025
 
Штурмовавший Капитолий назвал администрацию Трампа "коррумпированной"

Штурмовавший Капитолий Ченсли назвал администрацию Трампа «коррумпированной»

НЬЮ-ЙОРК, 4 окт – ПРАЙМ. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли в комментарии РИА Новости назвал администрацию президента США Дональда Трампа "коррумпированной", а нынешнюю правительственную систему – "мошеннической".
"Нынешняя американская правительственная система является мошеннической и основана на неконституционных законах", – сказал он.
Администрацию Трампа он назвал "коррумпированной".
Ченсли ранее подал в суд на президента США Дональда Трампа, Израиль, а также ряд учреждений и компаний, называя себя законным лидером Соединенных Штатов и требуя 40 триллионов долларов.
Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, Джейкоб Ченсли был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ.
В 2021 году он был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.
 
ОбществоМировая экономикаСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампДжо Байден
 
 
