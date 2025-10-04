https://1prime.ru/20251004/kapitolij-863139906.html

Штурмовавший Капитолий назвал администрацию Трампа "коррумпированной"

Штурмовавший Капитолий назвал администрацию Трампа "коррумпированной" - 04.10.2025, ПРАЙМ

Штурмовавший Капитолий назвал администрацию Трампа "коррумпированной"

Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли в комментарии РИА Новости назвал администрацию президента США Дональда Трампа "коррумпированной", а... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T05:17+0300

2025-10-04T05:17+0300

2025-10-04T05:17+0300

общество

мировая экономика

сша

израиль

дональд трамп

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863139906.jpg?1759544220

НЬЮ-ЙОРК, 4 окт – ПРАЙМ. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли в комментарии РИА Новости назвал администрацию президента США Дональда Трампа "коррумпированной", а нынешнюю правительственную систему – "мошеннической". "Нынешняя американская правительственная система является мошеннической и основана на неконституционных законах", – сказал он. Администрацию Трампа он назвал "коррумпированной". Ченсли ранее подал в суд на президента США Дональда Трампа, Израиль, а также ряд учреждений и компаний, называя себя законным лидером Соединенных Штатов и требуя 40 триллионов долларов. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, Джейкоб Ченсли был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. В 2021 году он был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, израиль, дональд трамп, джо байден