ПРАЙМ
бизнес, тольятти, москва, санкт-петербург, авто
Экономика, Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Авто
10:48 04.10.2025
 
В России значительно увеличились продажи Lada Iskra

"Автостат": продажи Lada Iskra в России в сентябре выросли в семь раз

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАвтомобиль "ЛАДА Искра"
Автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Автомобиль "ЛАДА Искра" . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России по итогам сентября этого года выросли в 7 раз по сравнению с августом и составили 94 автомобиля, следует из собственных данных агентства "Автостат", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, с начала продаж модели в конце июля этого года было реализовано 128 таких машин, из них 21 единица - в июле и 13 - в августе.
Согласно ранее опубликованной статистике "Автостата", в январе-сентябре продажи новых автомобилей Lada в России сократились на 25% и составили 237,7 тысячи единиц, а в сентябре - на 24,6%, до 26,4 тысячи штук.
Четыре модели Lada по итогам девяти месяцев вошли в десятку наиболее продаваемых машин в России - Lada Granta (106 тысяч штук), Lada Vesta (61,9 тысячи штук), Niva Legend (24,3 тысячи штук) и Lada Largus (20,6 тысячи штук).
Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей.
Lada Vesta - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
В "АвтоВАЗе" ответили на вопрос о происшествии с Lada Vesta
Заголовок открываемого материала