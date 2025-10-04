https://1prime.ru/20251004/lada-863144782.html

В России значительно увеличились продажи Lada Iskra

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России по итогам сентября этого года выросли в 7 раз по сравнению с августом и составили 94 автомобиля, следует из собственных данных агентства "Автостат", которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, с начала продаж модели в конце июля этого года было реализовано 128 таких машин, из них 21 единица - в июле и 13 - в августе. Согласно ранее опубликованной статистике "Автостата", в январе-сентябре продажи новых автомобилей Lada в России сократились на 25% и составили 237,7 тысячи единиц, а в сентябре - на 24,6%, до 26,4 тысячи штук. Четыре модели Lada по итогам девяти месяцев вошли в десятку наиболее продаваемых машин в России - Lada Granta (106 тысяч штук), Lada Vesta (61,9 тысячи штук), Niva Legend (24,3 тысячи штук) и Lada Largus (20,6 тысячи штук). Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей.

