2025-10-04T10:48+0300
экономика
бизнес
тольятти
москва
санкт-петербург
авто
тольятти
москва
санкт-петербург
бизнес, тольятти, москва, санкт-петербург, авто
В России значительно увеличились продажи Lada Iskra
"Автостат": продажи Lada Iskra в России в сентябре выросли в семь раз
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России по итогам сентября этого года выросли в 7 раз по сравнению с августом и составили 94 автомобиля, следует из собственных данных агентства "Автостат", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, с начала продаж модели в конце июля этого года было реализовано 128 таких машин, из них 21 единица - в июле и 13 - в августе.
Согласно ранее опубликованной статистике "Автостата", в январе-сентябре продажи новых автомобилей La
da в России сократились на 25% и составили 237,7 тысячи единиц, а в сентябре - на 24,6%, до 26,4 тысячи штук.
Четыре модели Lada по итогам девяти месяцев вошли в десятку наиболее продаваемых машин в России - Lada Granta (106 тысяч штук), Lada Vesta (61,9 тысячи штук), Niva Legend (24,3 тысячи штук) и Lada Largus (20,6 тысячи штук).
Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти
, а продажи стартовали 20 июля в Москве
, Санкт-Петербурге
и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей.
