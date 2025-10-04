Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о мошеннических письмах с предложениями от "М.Видео" - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251004/moshenniki--863142229.html
Россиян предупредили о мошеннических письмах с предложениями от "М.Видео"
Россиян предупредили о мошеннических письмах с предложениями от "М.Видео" - 04.10.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошеннических письмах с предложениями от "М.Видео"
Мошенники стали рассылать россиянам письма на почту с щедрыми предложениями якобы от "М.Видео": аферисты сообщают о специальной акции, предлагая "уникальные... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T08:52+0300
2025-10-04T08:52+0300
мошенничество
финансы
общество
м.видео
лаборатория касперского
м.видео-эльдорадо
https://cdnn.1prime.ru/img/83226/39/832263903_0:0:2333:1313_1920x0_80_0_0_317fefd46c3c3de4c510d8925e8419ed.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам письма на почту с щедрыми предложениями якобы от "М.Видео": аферисты сообщают о специальной акции, предлагая "уникальные возможности", а именно снижение цен до 50% и бесплатную доставку, передает корреспондент РИА Новости. В письмах также указываются сроки "акции" и приводится ссылка, которая ведет на фишинговый сайт. Спам-аналитик в "Лаборатории Касперского" Анна Лазаричева сообщила РИА Новости, что схема нацелена на широкую аудиторию пользователей. "Человеку на почту приходит письмо с щедрым предложением якобы от популярного бренда. Это могут быть, например, персональные скидки по индивидуальному промокоду или другие специальные условия. Зачастую злоумышленники рассылают такие письма от имени известных онлайн-магазинов", - пояснила она. Так, чтобы воспользоваться якобы уникальной возможностью потенциальную жертву просят перейти по ссылке из письма. Если человек кликнет по ссылке, он попадет на поддельный ресурс, мимикрирующий под сайт магазина, от которого по легенде злоумышленников пришло письмо. По словам эксперта, на поддельном сайте цена на товары будет подозрительно низкой, они будут предлагаться с крайне большими скидками. Когда пользователь попытается оформить заказ, его перенаправят на фальшивую страницу, где нужно заполнить данные платежной карты. Таким образом злоумышленники пытаются украсть денежные средства людей. В свою очередь в "М.Видео-Эльдорадо" рассказали агентству, что компания регулярно сталкивается с попытками мошенников использовать бренды "М.Видео" и "Эльдорадо" для рассылки фишинговых писем и создания поддельных сайтов. Подобные кампании носят массовый характер и направлены на то, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их персональным данным или средствам. "Совместно с нашей службой безопасности мы постоянно мониторим подобные активности, оперативно блокируем мошеннические ресурсы и передаем информацию в компетентные органы. Важно помнить, что настоящие письма от "М.Видео" и "Эльдорадо" всегда приходят с официальных доменов компании, а переходить по подозрительным ссылкам крайне небезопасно", - прокомментировали в компании.
https://1prime.ru/20250930/moshenniki-862984593.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83226/39/832263903_202:0:2242:1530_1920x0_80_0_0_0dfc5911bf652f39ef70e6b843e15a1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , м.видео, лаборатория касперского, м.видео-эльдорадо
Мошенничество, Финансы, Общество , М.Видео, Лаборатория Касперского, М.Видео-Эльдорадо
08:52 04.10.2025
 
Россиян предупредили о мошеннических письмах с предложениями от "М.Видео"

Мошенники стали рассылать россиянам письма с предложениями от «М.Видео»

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина перед монитором компьютера
Мужчина перед монитором компьютера - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Мужчина перед монитором компьютера. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам письма на почту с щедрыми предложениями якобы от "М.Видео": аферисты сообщают о специальной акции, предлагая "уникальные возможности", а именно снижение цен до 50% и бесплатную доставку, передает корреспондент РИА Новости.
В письмах также указываются сроки "акции" и приводится ссылка, которая ведет на фишинговый сайт.
Спам-аналитик в "Лаборатории Касперского" Анна Лазаричева сообщила РИА Новости, что схема нацелена на широкую аудиторию пользователей. "Человеку на почту приходит письмо с щедрым предложением якобы от популярного бренда. Это могут быть, например, персональные скидки по индивидуальному промокоду или другие специальные условия. Зачастую злоумышленники рассылают такие письма от имени известных онлайн-магазинов", - пояснила она.
Так, чтобы воспользоваться якобы уникальной возможностью потенциальную жертву просят перейти по ссылке из письма. Если человек кликнет по ссылке, он попадет на поддельный ресурс, мимикрирующий под сайт магазина, от которого по легенде злоумышленников пришло письмо.
По словам эксперта, на поддельном сайте цена на товары будет подозрительно низкой, они будут предлагаться с крайне большими скидками. Когда пользователь попытается оформить заказ, его перенаправят на фальшивую страницу, где нужно заполнить данные платежной карты. Таким образом злоумышленники пытаются украсть денежные средства людей.
В свою очередь в "М.Видео-Эльдорадо" рассказали агентству, что компания регулярно сталкивается с попытками мошенников использовать бренды "М.Видео" и "Эльдорадо" для рассылки фишинговых писем и создания поддельных сайтов. Подобные кампании носят массовый характер и направлены на то, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их персональным данным или средствам.
"Совместно с нашей службой безопасности мы постоянно мониторим подобные активности, оперативно блокируем мошеннические ресурсы и передаем информацию в компетентные органы. Важно помнить, что настоящие письма от "М.Видео" и "Эльдорадо" всегда приходят с официальных доменов компании, а переходить по подозрительным ссылкам крайне небезопасно", - прокомментировали в компании.
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Пенсионер в Петербурге передал мошенникам более 15 миллионов рублей
30 сентября, 10:42
 
МошенничествоФинансыОбществоМ.ВидеоЛаборатория КасперскогоМ.Видео-Эльдорадо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала