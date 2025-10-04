https://1prime.ru/20251004/politsiya--863148534.html

Полиция не смогла выяснить происхождение дронов над аэропортом Мюнхена

МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Полиция пока не смогла получить информацию о происхождении дронов, замеченных над аэропортом немецкого Мюнхена в ночь на субботу, сообщает газета Bild со ссылкой на представителей полиции и воздушной гавани. В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром аэропорт сообщил о возобновлении полетов. "По одному беспилотнику было замечено одновременно как на северной, так и на южной взлетно-посадочных полосах. Одновременно с обнаружением каждый беспилотник немедленно развернулся и исчез, поэтому их невозможно было идентифицировать", - приводит издание слова представителя полиции. По заявлению представителя аэропорта Мюнхена Штефана Байера, "по-прежнему неясно", откуда взлетели дроны. При этом он ушел от ответа на вопрос, какие меры будут предприниматься для установления их происхождения, пишет газета. По ее информации, около 6,5 тысячи человек "застряли" в аэропорту Мюнхена из-за инцидента, отмены рейсов продолжаются и в субботу утром. Вертолет полиции кружит над авиагаванью, чтобы защитить ее от новых инцидентов с дронами, подтвердил представитель полиции изданию. Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.

