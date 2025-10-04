Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полиция не смогла выяснить происхождение дронов над аэропортом Мюнхена - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251004/politsiya--863148534.html
Полиция не смогла выяснить происхождение дронов над аэропортом Мюнхена
Полиция не смогла выяснить происхождение дронов над аэропортом Мюнхена - 04.10.2025, ПРАЙМ
Полиция не смогла выяснить происхождение дронов над аэропортом Мюнхена
Полиция пока не смогла получить информацию о происхождении дронов, замеченных над аэропортом немецкого Мюнхена в ночь на субботу, сообщает газета Bild со... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T12:59+0300
2025-10-04T12:59+0300
происшествия
общество
мюнхен
германия
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862876914_0:34:1786:1039_1920x0_80_0_0_b7f4c3a537b358c49d58a9837d0a5250.jpg
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Полиция пока не смогла получить информацию о происхождении дронов, замеченных над аэропортом немецкого Мюнхена в ночь на субботу, сообщает газета Bild со ссылкой на представителей полиции и воздушной гавани. В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром аэропорт сообщил о возобновлении полетов. "По одному беспилотнику было замечено одновременно как на северной, так и на южной взлетно-посадочных полосах. Одновременно с обнаружением каждый беспилотник немедленно развернулся и исчез, поэтому их невозможно было идентифицировать", - приводит издание слова представителя полиции. По заявлению представителя аэропорта Мюнхена Штефана Байера, "по-прежнему неясно", откуда взлетели дроны. При этом он ушел от ответа на вопрос, какие меры будут предприниматься для установления их происхождения, пишет газета. По ее информации, около 6,5 тысячи человек "застряли" в аэропорту Мюнхена из-за инцидента, отмены рейсов продолжаются и в субботу утром. Вертолет полиции кружит над авиагаванью, чтобы защитить ее от новых инцидентов с дронами, подтвердил представитель полиции изданию. Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
https://1prime.ru/20251003/myunkhen-863108924.html
мюнхен
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862876914_96:0:1697:1201_1920x0_80_0_0_5c8bec70a759683d87dfb7163ea9b82c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мюнхен, германия, bild
Происшествия, Общество , Мюнхен, ГЕРМАНИЯ, Bild
12:59 04.10.2025
 
Полиция не смогла выяснить происхождение дронов над аэропортом Мюнхена

Bild: полиция не получила данных о происхождении дронов над аэропортом Мюнхена

© РИА Новости . Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Полиция пока не смогла получить информацию о происхождении дронов, замеченных над аэропортом немецкого Мюнхена в ночь на субботу, сообщает газета Bild со ссылкой на представителей полиции и воздушной гавани.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром аэропорт сообщил о возобновлении полетов.
"По одному беспилотнику было замечено одновременно как на северной, так и на южной взлетно-посадочных полосах. Одновременно с обнаружением каждый беспилотник немедленно развернулся и исчез, поэтому их невозможно было идентифицировать", - приводит издание слова представителя полиции.
По заявлению представителя аэропорта Мюнхена Штефана Байера, "по-прежнему неясно", откуда взлетели дроны. При этом он ушел от ответа на вопрос, какие меры будут предприниматься для установления их происхождения, пишет газета. По ее информации, около 6,5 тысячи человек "застряли" в аэропорту Мюнхена из-за инцидента, отмены рейсов продолжаются и в субботу утром.
Вертолет полиции кружит над авиагаванью, чтобы защитить ее от новых инцидентов с дронами, подтвердил представитель полиции изданию.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА
Вчера, 11:12
 
ПроисшествияОбществоМюнхенГЕРМАНИЯBild
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала