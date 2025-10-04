Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию выросли - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251004/postavki-863140288.html
Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию выросли
Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию выросли - 04.10.2025, ПРАЙМ
Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию выросли
Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию заметно выросли, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T06:41+0300
2025-10-04T06:41+0300
энергетика
нефть
россия
индонезия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863140288.jpg?1759549281
ДЖАКАРТА, 4 окт - ПРАЙМ. Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию заметно выросли, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. "Что касается энергетики, импорт нефтепродуктов из России (мазут, нафта, дизель) в Индонезию заметно вырос", - рассказал индонезийский министр. По его словам, за 2024 год Россия поставила в Индонезию энергетических товаров на 874,7 миллиона долларов.
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, индонезия
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ
06:41 04.10.2025
 
Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию выросли

Сантосо: Россия увеличила поставки нефтепродуктов в Индонезию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 4 окт - ПРАЙМ. Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию заметно выросли, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
"Что касается энергетики, импорт нефтепродуктов из России (мазут, нафта, дизель) в Индонезию заметно вырос", - рассказал индонезийский министр.
По его словам, за 2024 год Россия поставила в Индонезию энергетических товаров на 874,7 миллиона долларов.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯИНДОНЕЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала