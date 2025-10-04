https://1prime.ru/20251004/postavki-863140288.html

Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию выросли

ДЖАКАРТА, 4 окт - ПРАЙМ. Поставки нефтепродуктов из России в Индонезию заметно выросли, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. "Что касается энергетики, импорт нефтепродуктов из России (мазут, нафта, дизель) в Индонезию заметно вырос", - рассказал индонезийский министр. По его словам, за 2024 год Россия поставила в Индонезию энергетических товаров на 874,7 миллиона долларов.

