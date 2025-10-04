Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.10.2025 Правительство выделило 10 миллиардов рублей на доплаты пенсионерам
Правительство выделило 10 миллиардов рублей на доплаты пенсионерам
Правительство выделило 10 миллиардов рублей на доплаты пенсионерам - 04.10.2025, ПРАЙМ
Правительство выделило 10 миллиардов рублей на доплаты пенсионерам
Правительство дополнительно выделило свыше 10 миллиардов рублей на социальные доплаты пенсионерам в ряде регионов и выплаты по уходу за инвалидами, сообщила... | 04.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство дополнительно выделило свыше 10 миллиардов рублей на социальные доплаты пенсионерам в ряде регионов и выплаты по уходу за инвалидами, сообщила пресс-служба кабмина. "Свыше 4,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти субсидии получат 19 регионов, среди которых Бурятия, КБР, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ. "С помощью выделенных средств выплатами будут обеспечены более 1,2 миллиона человек", - указали в правительстве. Кроме того, этим же распоряжением из резервного фонда правительства выделено свыше 5,2 миллиарда рублей на обеспечение ежемесячных выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. "Средства будут направлены Социальному фонду России. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат. По указу президента с 2025 года право на них имеют не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами", - отметили в кабмине.
10:06 04.10.2025
 
Правительство выделило 10 миллиардов рублей на доплаты пенсионерам

Правительство выделило 10 млрд рублей на доплаты к пенсии и выплаты по уходу за инвалидами

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство дополнительно выделило свыше 10 миллиардов рублей на социальные доплаты пенсионерам в ряде регионов и выплаты по уходу за инвалидами, сообщила пресс-служба кабмина.
"Свыше 4,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти субсидии получат 19 регионов, среди которых Бурятия, КБР, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ.
"С помощью выделенных средств выплатами будут обеспечены более 1,2 миллиона человек", - указали в правительстве.
Кроме того, этим же распоряжением из резервного фонда правительства выделено свыше 5,2 миллиарда рублей на обеспечение ежемесячных выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
"Средства будут направлены Социальному фонду России. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат. По указу президента с 2025 года право на них имеют не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами", - отметили в кабмине.
