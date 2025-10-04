https://1prime.ru/20251004/pravitelstvo--863144249.html

04.10.2025
Правительство выделило 10 миллиардов рублей на доплаты пенсионерам

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство дополнительно выделило свыше 10 миллиардов рублей на социальные доплаты пенсионерам в ряде регионов и выплаты по уходу за инвалидами, сообщила пресс-служба кабмина. "Свыше 4,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти субсидии получат 19 регионов, среди которых Бурятия, КБР, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ. "С помощью выделенных средств выплатами будут обеспечены более 1,2 миллиона человек", - указали в правительстве. Кроме того, этим же распоряжением из резервного фонда правительства выделено свыше 5,2 миллиарда рублей на обеспечение ежемесячных выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. "Средства будут направлены Социальному фонду России. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат. По указу президента с 2025 года право на них имеют не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами", - отметили в кабмине.

