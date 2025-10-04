https://1prime.ru/20251004/reshenie-863140100.html

Эксперт рассказал о ситуации с запретом наемничества в Колумбии

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ, Олег Краев. Решение вопроса о присоединении Колумбии к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года затягивается, несмотря на ходатайство президента страны Густаво Петро о его ускоренном рассмотрении, а также события с участием колумбийских боевиков в Судане и на Украине, сообщил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой Конвенции Марио Уруэнья Санчес. В суданском Дарфуре ранее ликвидировали украинских и колумбийских наемников, воевавших за мятежников, о чем РИА Новости сообщили 1 октября в 6-й пехотной дивизии армии Судана. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. "Несмотря на ходатайство президента о срочном рассмотрении законопроекта, его обсуждение в четвертом и последнем чтении вперед не продвинулось. К сожалению, несмотря на события в Судане, на Украине и в других странах, этот сюжет оказался в тени других тем", - заявил Уруэнья Санчес. Собеседник агентства отметил, что законодательные и конституциональные реформы, яркое участие Петро в ГА ООН и его выступления на улицах Нью-Йорка затмили все прочие сюжеты. При этом Уруэнья Санчес подчеркнул, что сама по себе тема наемников в Колумбии "никогда не была приоритетной на повестке дня", и только нынешний глава государства обратил на нее внимание общества. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

