"Банк России сделал выбор": что будет с рублем до середины октября

“Банк России сделал выбор”: что будет с рублем до середины октября

04.10.2025

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Рубль в течение последней недели укреплялся, чему способствовал пересмотр ожиданий по ключевой ставке и слабость доллара на мировых рынках. Что может нарушить хрупкое равновесие, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.“Ситуация на внутреннем валютном рынке выглядит относительно устойчивой: курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ, ожиданиями решений по ставке и слабостью доллара на мировых рынках. Сокращение объемов ежедневных продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила может объясняться уменьшением потребности в дополнительных рублевых поступлениях”, - рассуждает он.Рубль укрепляется уже почти неделю подряд, чему способствуют налоговой период и слабость доллара на Forex. Но ключевым фактором в последние дни стало ожидание решений регулятора: на фоне ускорения инфляции рынок практически перестал закладывать в котировки вероятность снижения ставки 24 октября. Базовый сценарий теперь — сохранение ключевой ставки на уровне 17% годовых. Это поддерживает рубль“В краткосрочной перспективе рублевые инструменты будут таким же интересными благодаря доходности. Но делать ставку на долгосрочное укрепление нацвалюты преждевременно. Оптимальной выглядит стратегия фиксации дохода в коротких инструментах и умеренная диверсификация в пользу валютных активов на случай смены рыночного фона”, - советует Шнейдерман.По мере расширения импорта спрос на иностранную валюту вновь усилится. Дополнительным риском станет продолжение снижения цен на нефть и давление санкционного фактора. В таких условиях рубль, может быть, сохранится крепким до середины осени, но в дальнейшем возможен возврат в диапазон 82–85 рублей за доллар, прогнозирует он.

