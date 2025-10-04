Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
“Банк России сделал выбор”: что будет с рублем до середины октября - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20251004/rubl-863118264.html
“Банк России сделал выбор”: что будет с рублем до середины октября
“Банк России сделал выбор”: что будет с рублем до середины октября - 04.10.2025, ПРАЙМ
“Банк России сделал выбор”: что будет с рублем до середины октября
Рубль в течение последней недели укреплялся, чему способствовал пересмотр ожиданий по ключевой ставке и слабость доллара на мировых рынках. Что может нарушить... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T02:02+0300
2025-10-04T02:02+0300
курс доллара к рублю
курсы валют
финансы
рынок
банки
forex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927319_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f0b7348fb3dc85612569b44a186bd2fa.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Рубль в течение последней недели укреплялся, чему способствовал пересмотр ожиданий по ключевой ставке и слабость доллара на мировых рынках. Что может нарушить хрупкое равновесие, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.“Ситуация на внутреннем валютном рынке выглядит относительно устойчивой: курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ, ожиданиями решений по ставке и слабостью доллара на мировых рынках. Сокращение объемов ежедневных продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила может объясняться уменьшением потребности в дополнительных рублевых поступлениях”, - рассуждает он.Рубль укрепляется уже почти неделю подряд, чему способствуют налоговой период и слабость доллара на Forex. Но ключевым фактором в последние дни стало ожидание решений регулятора: на фоне ускорения инфляции рынок практически перестал закладывать в котировки вероятность снижения ставки 24 октября. Базовый сценарий теперь — сохранение ключевой ставки на уровне 17% годовых. Это поддерживает рубль“В краткосрочной перспективе рублевые инструменты будут таким же интересными благодаря доходности. Но делать ставку на долгосрочное укрепление нацвалюты преждевременно. Оптимальной выглядит стратегия фиксации дохода в коротких инструментах и умеренная диверсификация в пользу валютных активов на случай смены рыночного фона”, - советует Шнейдерман.По мере расширения импорта спрос на иностранную валюту вновь усилится. Дополнительным риском станет продолжение снижения цен на нефть и давление санкционного фактора. В таких условиях рубль, может быть, сохранится крепким до середины осени, но в дальнейшем возможен возврат в диапазон 82–85 рублей за доллар, прогнозирует он.
https://1prime.ru/20250912/rynok-862166189.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927319_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dc9ecd18bbe5564c9c5f90ef4ddfa6c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, финансы, рынок, банки, forex
Курс доллара к рублю, Курсы валют, Финансы, Рынок, Банки, forex
02:02 04.10.2025
 
“Банк России сделал выбор”: что будет с рублем до середины октября

Аналитик Шнейдерман раскрыл, что изменит судьбу рубля до середины октября

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Рубль в течение последней недели укреплялся, чему способствовал пересмотр ожиданий по ключевой ставке и слабость доллара на мировых рынках. Что может нарушить хрупкое равновесие, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Аналитики рассказали о возможном росте индекса Мосбиржи
12 сентября, 08:17
“Ситуация на внутреннем валютном рынке выглядит относительно устойчивой: курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ, ожиданиями решений по ставке и слабостью доллара на мировых рынках. Сокращение объемов ежедневных продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила может объясняться уменьшением потребности в дополнительных рублевых поступлениях”, - рассуждает он.
Рубль укрепляется уже почти неделю подряд, чему способствуют налоговой период и слабость доллара на Forex. Но ключевым фактором в последние дни стало ожидание решений регулятора: на фоне ускорения инфляции рынок практически перестал закладывать в котировки вероятность снижения ставки 24 октября. Базовый сценарий теперь — сохранение ключевой ставки на уровне 17% годовых. Это поддерживает рубль
“В краткосрочной перспективе рублевые инструменты будут таким же интересными благодаря доходности. Но делать ставку на долгосрочное укрепление нацвалюты преждевременно. Оптимальной выглядит стратегия фиксации дохода в коротких инструментах и умеренная диверсификация в пользу валютных активов на случай смены рыночного фона”, - советует Шнейдерман.
По мере расширения импорта спрос на иностранную валюту вновь усилится. Дополнительным риском станет продолжение снижения цен на нефть и давление санкционного фактора. В таких условиях рубль, может быть, сохранится крепким до середины осени, но в дальнейшем возможен возврат в диапазон 82–85 рублей за доллар, прогнозирует он.
 
Курс доллара к рублюКурсы валютФинансыРынокБанкиforex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала