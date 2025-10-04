https://1prime.ru/20251004/santoso-863141791.html

В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти

В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти - 04.10.2025, ПРАЙМ

В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти

Переориентация экспорта российских нефтепродуктов в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества России и Индонезии, заявил в интервью РИА... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T08:32+0300

2025-10-04T08:32+0300

2025-10-04T08:32+0300

энергетика

нефть

россия

индонезия

азия

https://cdnn.1prime.ru/img/76773/60/767736035_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_ab9662212f76ac96951f4d53235ffa9b.jpg

ДЖАКАРТА, 4 окт – ПРАЙМ. Переориентация экспорта российских нефтепродуктов в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. "Переориентация экспорта (нефти - ред.) России в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества (с Индонезией - ред.) в переработке и дистрибуции", - заявил министр. Он также рассказал, что в ближайшем будущем Индонезия надеется диверсифицировать свои рынки и расширить доступ к международным соглашениям.

https://1prime.ru/20251003/neft-863130754.html

индонезия

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, индонезия, азия