В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти
В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти
2025-10-04T08:32+0300
ДЖАКАРТА, 4 окт – ПРАЙМ. Переориентация экспорта российских нефтепродуктов в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. "Переориентация экспорта (нефти - ред.) России в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества (с Индонезией - ред.) в переработке и дистрибуции", - заявил министр. Он также рассказал, что в ближайшем будущем Индонезия надеется диверсифицировать свои рынки и расширить доступ к международным соглашениям.
