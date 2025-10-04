Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251004/santoso-863141791.html
В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти
В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти - 04.10.2025, ПРАЙМ
В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти
Переориентация экспорта российских нефтепродуктов в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества России и Индонезии, заявил в интервью РИА... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T08:32+0300
2025-10-04T08:32+0300
энергетика
нефть
россия
индонезия
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/76773/60/767736035_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_ab9662212f76ac96951f4d53235ffa9b.jpg
ДЖАКАРТА, 4 окт – ПРАЙМ. Переориентация экспорта российских нефтепродуктов в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. "Переориентация экспорта (нефти - ред.) России в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества (с Индонезией - ред.) в переработке и дистрибуции", - заявил министр. Он также рассказал, что в ближайшем будущем Индонезия надеется диверсифицировать свои рынки и расширить доступ к международным соглашениям.
https://1prime.ru/20251003/neft-863130754.html
индонезия
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76773/60/767736035_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_be25f34daabfa981203433575479b3a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, индонезия, азия
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, АЗИЯ
08:32 04.10.2025
 
В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти

Сантосо: переориентация экспорта нефти из России в Азию открывает новые возможности

© fotolia.com / ping hanНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / ping han
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 4 окт – ПРАЙМ. Переориентация экспорта российских нефтепродуктов в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
"Переориентация экспорта (нефти - ред.) России в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества (с Индонезией - ред.) в переработке и дистрибуции", - заявил министр.
Он также рассказал, что в ближайшем будущем Индонезия надеется диверсифицировать свои рынки и расширить доступ к международным соглашениям.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+
Вчера, 20:39
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯИНДОНЕЗИЯАЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала