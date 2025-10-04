https://1prime.ru/20251004/shturmovavshij-863138295.html

НЬЮ-ЙОРК, 4 окт - ПРАЙМ. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году Джейкоб Ченсли в комментарии РИА Новости передал привет президенту России Владимиру Путину и пожелал ему помнить о "сибирском духе". "Передайте Путину привет и пожелание помнить о сибирском духе, который провел его народ через самые суровые условия, какие только можно вообразить", - сказал он РИА Новости. "Теплое сердце матушки-земли, шаманский дух России и преданная бдительность батюшки неба позволили России зайти так далеко", - добавил Ченсли. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, Джейкоб Ченсли был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. В 2021 году он был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.

