СМИ: в Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта Франкфурта - 04.10.2025
СМИ: в Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта Франкфурта
2025-10-04T14:50+0300
2025-10-04T14:50+0300
происшествия
общество
германия
мюнхен
bild
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Немецкие правоохранители задержали 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта города Франкфурт-на-Майне, пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчет федеральной полиции Германии в ее распоряжении. По информации издания, стационарная система обнаружения беспилотников федеральной полиции сообщила о БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров в пятницу утром. "Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном… Ведется расследование, почему он был с дроном в аэропорту", - говорится в материале. Полиция сообщает об инциденте с неизвестным легкомоторным самолетом, который якобы пролетел над складом боеприпасов у городка Евер в федеральной земле Нижняя Саксония на севере Германии в пятницу, утверждается в статье. Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города. В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.
общество , германия, мюнхен, bild
Происшествия, Общество , ГЕРМАНИЯ, Мюнхен, Bild
14:50 04.10.2025
 
СМИ: в Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта Франкфурта

Bild: в Германии задержали хорвата за запуск дрона у аэропорта Франкфурта

© РИА Новости . Захари Шойрер
Сотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Захари Шойрер
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Немецкие правоохранители задержали 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта города Франкфурт-на-Майне, пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчет федеральной полиции Германии в ее распоряжении.
По информации издания, стационарная система обнаружения беспилотников федеральной полиции сообщила о БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров в пятницу утром.
"Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном… Ведется расследование, почему он был с дроном в аэропорту", - говорится в материале.
Полиция сообщает об инциденте с неизвестным легкомоторным самолетом, который якобы пролетел над складом боеприпасов у городка Евер в федеральной земле Нижняя Саксония на севере Германии в пятницу, утверждается в статье.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.
