https://1prime.ru/20251004/smi-863151235.html
СМИ: в Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта Франкфурта
СМИ: в Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта Франкфурта - 04.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта Франкфурта
Немецкие правоохранители задержали 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта города Франкфурт-на-Майне, пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчет... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T14:50+0300
2025-10-04T14:50+0300
2025-10-04T14:50+0300
происшествия
общество
германия
мюнхен
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862876914_0:34:1786:1039_1920x0_80_0_0_b7f4c3a537b358c49d58a9837d0a5250.jpg
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Немецкие правоохранители задержали 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта города Франкфурт-на-Майне, пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчет федеральной полиции Германии в ее распоряжении. По информации издания, стационарная система обнаружения беспилотников федеральной полиции сообщила о БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров в пятницу утром. "Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном… Ведется расследование, почему он был с дроном в аэропорту", - говорится в материале. Полиция сообщает об инциденте с неизвестным легкомоторным самолетом, который якобы пролетел над складом боеприпасов у городка Евер в федеральной земле Нижняя Саксония на севере Германии в пятницу, утверждается в статье. Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города. В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.
https://1prime.ru/20250925/ryutte-862771569.html
германия
мюнхен
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862876914_96:0:1697:1201_1920x0_80_0_0_5c8bec70a759683d87dfb7163ea9b82c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , германия, мюнхен, bild
Происшествия, Общество , ГЕРМАНИЯ, Мюнхен, Bild
СМИ: в Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта Франкфурта
Bild: в Германии задержали хорвата за запуск дрона у аэропорта Франкфурта
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Немецкие правоохранители задержали 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта города Франкфурт-на-Майне, пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчет федеральной полиции Германии в ее распоряжении.
По информации издания, стационарная система обнаружения беспилотников федеральной полиции сообщила о БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров в пятницу утром.
"Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном… Ведется расследование, почему он был с дроном в аэропорту", - говорится в материале.
Полиция сообщает об инциденте с неизвестным легкомоторным самолетом, который якобы пролетел над складом боеприпасов у городка Евер в федеральной земле Нижняя Саксония на севере Германии
в пятницу, утверждается в статье.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена
из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild
, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами