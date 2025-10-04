https://1prime.ru/20251004/smi-863151235.html

СМИ: в Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта Франкфурта

СМИ: в Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта Франкфурта

происшествия

общество

германия

мюнхен

bild

МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Немецкие правоохранители задержали 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта города Франкфурт-на-Майне, пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчет федеральной полиции Германии в ее распоряжении. По информации издания, стационарная система обнаружения беспилотников федеральной полиции сообщила о БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров в пятницу утром. "Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном… Ведется расследование, почему он был с дроном в аэропорту", - говорится в материале. Полиция сообщает об инциденте с неизвестным легкомоторным самолетом, который якобы пролетел над складом боеприпасов у городка Евер в федеральной земле Нижняя Саксония на севере Германии в пятницу, утверждается в статье. Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города. В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.

германия

мюнхен

